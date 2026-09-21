محکومیت ۲ هزار و ۴۹۲ میلیاردی متخلف فروش ذرت در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار داشت: پرونده خرید و فروش پنج میلیون و چهار هزار کیلوگرم ذرت خارج از ضوابط تعیینشده دولت به ارزش یک هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کوهدشت رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: این پرونده پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.
احراز تخلف فروش خارج از ضوابط دولتی
شاهی تصریح کرد: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به نبود مدارک قانونی، اتهام فروش کالا خارج از ضوابط تعیینشده دولت را محرز دانست و متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
وی ادامه داد: با توجه به نبود کالا و براساس ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متخلف به پرداخت ۴۹۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال جریمه اضافه محکوم شد.
محکومیت متخلف به پرداخت ۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: در مجموع، متخلف به پرداخت ۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
کشف تخلف از یک سیلو
شاهی در پایان اظهار کرد: این پرونده با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) از یک سیلو تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت ارسال شده بود.
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