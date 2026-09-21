به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان پیش از ظهر دوشنبه در وبینار آموزشی «روابط عمومی و امنیت سایبری» با اشاره به نقش حساس روابط عمومیها در ارتباطات سازمانی، اظهار داشت: فعالان این حوزه به دلیل ارتباط مستمر با اطلاعات، رسانهها، سامانهها و مخاطبان باید شناخت کافی از تهدیدات سایبری داشته باشند.
وی با بیان اینکه تهدیداتی مانند فیشینگ، مهندسی اجتماعی، جعل هویت، نفوذ به حسابهای کاربری و انتشار اطلاعات نادرست به صورت روزانه مجموعههای مختلف را هدف قرار میدهند، افزود: بسیاری از حوادث سایبری میتواند از اقداماتی ساده مانند کلیک روی لینک ناشناس، استفاده از رمز عبور ضعیف یا باز کردن فایل مشکوک آغاز شود.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان تصریح کرد: روابط عمومی یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط دانشگاه با دانشجویان، استادان، کارکنان، رسانهها و افکار عمومی است و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات این بخش، در حفظ اعتماد مخاطبان و اعتبار دانشگاه نقش مهمی دارد.
خیرخواهان هدف از برگزاری این وبینار را افزایش آگاهی و آمادگی مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه ملی مهارت در برابر تهدیدات سایبری عنوان کرد و یادآور شد: ارتقای دانش و دقت کارکنان میتواند نقش موثری در پیشگیری از حوادث سایبری و صیانت از اطلاعات دانشگاه داشته باشد.
وی همچنین از علیرضا نعیمی صدیق، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان، برای حضور و ارائه مطالب تخصصی در این وبینار قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دوره زمینه هم افزایی و ارتقای سواد سایبری کارکنان روابط عمومی دانشگاه ملی مهارت را فراهم میکند.
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