به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دومین نشست اتاق فکر سند حکمرانی ملی طب ایرانی و صنایع فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی در ادامه اقدامات انجام‌شده برای بازنگری و تدوین سند جدید این حوزه برگزار شد و موضوعات مرتبط با سازمان‌دهی فرآیند تدوین سند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در راستای اجرایی‌سازی مصوبات هفتمین جلسه شورای ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شد و حاضران در آن، ضمن بررسی روند پیشرفت اقدامات، دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره مسیر تدوین سند جدید مطرح کردند.

در ابتدای این نشست، گزارش نخستین جلسه اتاق فکر ارائه شد و محورهای مطرح‌شده در جلسه پیشین، روند پیگیری مصوبات و اقدامات انجام‌شده برای ورود به مراحل اجرایی تدوین سند مورد بررسی قرار گرفت. حاضران همچنین درباره الزامات تدوین سند، محورهای تخصصی مورد نیاز و نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجموعه‌های فناور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی ساختار کمیته‌های تخصصی تدوین سند بود. در این بخش، چارچوب پیشنهادی کمیته‌ها و حوزه‌های تخصصی مرتبط با تدوین سند مورد بررسی قرار گرفت و درباره ترکیب اعضای هر یک از کمیته‌ها بحث و جمع‌بندی انجام شد.

همچنین بانک اعضای کمیته‌های تدوین سند بررسی و تکمیل شد تا ظرفیت‌های تخصصی مورد نیاز در فرآیند تدوین سند شناسایی و به کار گرفته شود. بر این اساس، مقرر است فرآیند تدوین سند با مشارکت مجموعه‌ای از متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه‌های علمی، اجرایی، دانشگاهی، بین‌المللی و فناوری دنبال شود.

در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف زیست‌بوم گیاهان دارویی و طب ایرانی و همچنین مشارکت مجموعه‌های فعال در حوزه تولید و توسعه فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی تأکید شد تا سند جدید بتواند ضمن توجه به الزامات علمی و تخصصی، زمینه هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف این حوزه را فراهم کند.

دومین نشست اتاق فکر تدوین سند حکمرانی ملی طب ایرانی و صنایع فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی با حضور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی، معاون ستاد، نماینده بین‌الملل ستاد، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهی، اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.

ادامه تدوین سند در مرحله بعد، بر مبنای ساختار کمیته‌های تخصصی و ظرفیت‌های شناسایی‌شده دنبال خواهد شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاهی، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند تدوین سند مورد استفاده قرار گیرد.