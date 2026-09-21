به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی روند اجرای قرارداد آماده‌سازی معابر سایت ۱۳۶ هکتاری شهر دیلم اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های شهری و فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی، از الزامات توسعه پایدار شهر دیلم است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قرارداد آماده‌سازی معابر سایت ۱۳۶ هکتاری دیلم افزود: آماده‌سازی زیرساخت‌های معابر این سایت یکی از اولویت‌های مهم برای تسهیل روند توسعه شهری و فراهم کردن شرایط مناسب برای سکونت و خدمات‌رسانی به شهروندان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی و همکاری نزدیک، موانع موجود در مسیر اجرای این طرح را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

تأکید بر اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت

کشوریان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد بسترهای حمایتی در شهر دیلم تأکید کرد.

وی بیان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آمادگی دارد اقدامات عمرانی و زیرساختی متناسب با الزامات این طرح را در چارچوب وظایف و ضوابط قانونی دنبال کند.

این نشست با حضور فرماندار شهرستان دیلم، دادستان دیلم، امام جمعه، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و معاونان مسکن و ساختمان، املاک و حقوقی و مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر برگزار شد.

در این نشست همچنین آخرین وضعیت قرارداد آماده‌سازی معابر سایت ۱۳۶ هکتاری دیلم، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در روند اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، رفع موانع اجرایی و هم‌سویی اقدامات با الزامات قانونی و سیاست‌های حمایتی از جمعیت جوان تأکید شد.