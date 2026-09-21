به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید روح‌الله ابطحی، ظهر دوشنبه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره چهار هزار شهید استان گلستان و هزار و ۴۰۰ شهید شهرستان گرگان، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، محرومیت‌زدایی و جهادی در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای پویش «برای آینده‌سازان» اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید، چهار هزار بسته لوازم‌التحریر به نیابت از چهار هزار شهید استان گلستان تهیه شده است که با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در مناطق مختلف توزیع خواهد شد.

فرمانده سپاه گرگان افزود: از این تعداد، ۵۰۰ بسته در برنامه‌ای متمرکز در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان توزیع می‌شود و سه هزار و ۵۰۰ بسته دیگر نیز به صورت غیرمتمرکز و با محوریت گروه‌های جهادی در سطح شهرستان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

اجرای ۱۳ برنامه شهرستانی در هفته دفاع مقدس

ابطحی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در گرگان گفت: امسال ۱۳ عنوان برنامه شهرستانی و حدود ۵۰ برنامه توسط پایگاه‌های مقاومت بسیج اجرا می‌شود که بخش قابل توجهی از آنها با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت‌رسانی به مردم برگزار خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای استان گلستان اظهار کرد: برنامه‌های امسال در شرایطی برگزار می‌شود که جامعه با فقدان برخی چهره‌های اثرگذار مواجه است و باید بیش از گذشته از ظرفیت فرهنگ دفاع مقدس برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل جوان استفاده کرد.

۸۰ خانه محروم در گرگان بهسازی شد

فرمانده سپاه گرگان در ادامه به اقدامات بسیج سازندگی این شهرستان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۸۰ مورد بهسازی و مرمت خانه محرومان با مشارکت گروه‌های جهادی انجام شده است.

ابطحی ادامه داد: بهسازی ۱۰ مسجد و خانه عالم روستایی، بهسازی ۳۴ مدرسه و انجام پنج مورد بازسازی خانه بهداشت از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه محرومیت‌زدایی بوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از عملیات زیباسازی مدارس نیز پیش از آغاز سال تحصیلی انجام شده است، افزود: سه مرحله رزمایش کمک مؤمنانه نیز از ابتدای سال در شهرستان گرگان اجرا شده و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند همچنان در دستور کار گروه‌های جهادی قرار دارد.

پرداخت ۴۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی

ابطحی همچنین به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی بسیج اشاره کرد و گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی، برای ۲۲۰ نفر از واجدان شرایط، حدود ۴۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی اختصاص یافته است.

وی همچنین از مشارکت مردم و بسیجیان در پشتیبانی از جبهه مقاومت خبر داد و اظهار کرد: در این بخش ۱۲۱ گرم طلا جمع‌آوری و به رزمندگان هوافضا تحویل داده شد و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز کمک نقدی برای پشتیبانی از جنگ جمع‌آوری شده است.

فرمانده سپاه گرگان خاطرنشان کرد: در دو مرحله نیز گروه‌های جهادی برای انجام مأموریت‌های خدمت‌رسانی به مناطق مختلف از جمله تهران اعزام شدند و اقدامات متعددی در حوزه خدمت به مردم و محرومیت‌زدایی انجام دادند.