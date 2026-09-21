امیدهای فوتبال ایران بازی با چین را آنالیز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از تساوی بدون گل تیم فوتبال امید ایران مقابل چین در دومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، اعضای این تیم امروز (دوشنبه) در جلسه‌ای به بررسی عملکرد خود در این مسابقه پرداختند.



در این جلسه حسین عبدی نکات فنی و تاکتیکی مدنظر خود را با بازیکنان در میان گذاشت و نقاط قوت و ضعف تیم در دیدار برابر چین مورد بررسی قرار گرفت. سرمربی تیم امید همچنین از شاگردانش خواست با تمام‌ تمرکز خود را برای آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل کره شمالی آماده کنند.



تیم امید ایران با ۴ امتیاز در صدر جدول گروه B قرار دارد و کره شمالی با یک امتیاز در جایگاه سوم گروه ایستاده است. دیدار ۲ تیم از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه، اول مهر، برگزار می‌شود.