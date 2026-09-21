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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

کمبود نیروی انسانی آموزش‌وپرورش جبران شد

کمبود نیروی انسانی آموزش‌وپرورش جبران شد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش از رفع کمبود نیروی انسانی در استان‌ها با استفاده از ظرفیت معلمان، پیشکسوتان، سربازمعلمان و ساماندهی نیروها خبر داد.

سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تأمین نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تقریباً در ادارات کل آموزش‌وپرورش سراسر کشور، نیاز به نیروی انسانی و کمبودهای موجود با روش‌های مختلف برطرف شده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها داشتیم، مدیران کل گزارش‌های خود را ارائه کردند و تقریباً می‌توان گفت استان‌ها در شرایطی قرار داشتند که کسری غیرقابل جبران نیروی انسانی نداشتند و توانستند نیازهای خود را تأمین کنند.

آذرکیش ادامه داد: استفاده از ظرفیت پیشکسوتان، استفاده از ظرفیت شاغلان موظف و افزایش تدریس آنان از جمله روش‌هایی بود که برای جبران کمبود نیروی انسانی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ظرفیت‌هایی مانند سربازمعلم و سایر ظرفیت‌های موجود در کنار جابه‌جایی نیرو و ساماندهی بهینه نیروی انسانی استفاده شد و این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم و بر اساس گزارشی که ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها به ما ارائه داده‌اند، شاهد حضور بانشاط دانش‌آموزان و معلمان در آغاز سال تحصیلی باشیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش همچنین درباره برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزان گفت: برای دروس پایه و جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی، برنامه تابستانی با عنوان «تقویت و جبران» اجرا شد.

آذرکیش افزود: در دوره متوسطه اول، حدود ۸۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان از برنامه «تقویت و جبران» استفاده کردند.

این برنامه با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و جبران زمان از دست‌رفته آموزش طراحی و اجرا شد. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرایط به گونه‌ای است که دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی نیز امکان استفاده از این ظرفیت‌ها را برای تقویت بنیه علمی و جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی خواهند داشت.

کد مطلب 6952864
زهرا ناری

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      1 0
      پاسخ
      چه زود مشکل حل شد

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