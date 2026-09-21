سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تأمین نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تقریباً در ادارات کل آموزش‌وپرورش سراسر کشور، نیاز به نیروی انسانی و کمبودهای موجود با روش‌های مختلف برطرف شده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها داشتیم، مدیران کل گزارش‌های خود را ارائه کردند و تقریباً می‌توان گفت استان‌ها در شرایطی قرار داشتند که کسری غیرقابل جبران نیروی انسانی نداشتند و توانستند نیازهای خود را تأمین کنند.

آذرکیش ادامه داد: استفاده از ظرفیت پیشکسوتان، استفاده از ظرفیت شاغلان موظف و افزایش تدریس آنان از جمله روش‌هایی بود که برای جبران کمبود نیروی انسانی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ظرفیت‌هایی مانند سربازمعلم و سایر ظرفیت‌های موجود در کنار جابه‌جایی نیرو و ساماندهی بهینه نیروی انسانی استفاده شد و این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم و بر اساس گزارشی که ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها به ما ارائه داده‌اند، شاهد حضور بانشاط دانش‌آموزان و معلمان در آغاز سال تحصیلی باشیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش همچنین درباره برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزان گفت: برای دروس پایه و جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی، برنامه تابستانی با عنوان «تقویت و جبران» اجرا شد.

آذرکیش افزود: در دوره متوسطه اول، حدود ۸۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان از برنامه «تقویت و جبران» استفاده کردند.

این برنامه با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و جبران زمان از دست‌رفته آموزش طراحی و اجرا شد. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرایط به گونه‌ای است که دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی نیز امکان استفاده از این ظرفیت‌ها را برای تقویت بنیه علمی و جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی خواهند داشت.