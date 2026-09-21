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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

چهار ژیمناست ایران به فینال ناگویا صعود کردند

چهار ژیمناست ایران به فینال ناگویا صعود کردند

چهار نماینده ژیمناستیک ایران به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، با پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های ژیمناستیک هنری بازی‌های آسیایی ناگویا، چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تک‌وسیله را به دست آورند. در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ هشتم شد تا هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شوند.

آرمان خدایی نیز در خرک حلقه با کسب امتیاز ۱۴.۴۰۰ در رده چهارم قرار گرفت و به فینال این وسیله رسید. مهدی الفتی هم در پرش خرک با امتیاز نهایی ۱۴.۰۸۳، شامل دو اجرای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰، در جایگاه سوم ایستاد و فینالیست شد. محمدرضا حمیدی در بارفیکس با امتیاز ۱۲.۸۳۳ در رده نهم قرار گرفت و به عنوان رزرو نخست فینال این ماده معرفی شد.

فینال تک‌وسیله خرک حلقه و دارحلقه روز پنجشنبه و فینال پرش خرک روز جمعه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6953702
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
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      درود بر قهرمانان پهلوان و دلیر و شجاع ایران و تمام دست اندرکاران شاهرخ حاجی لو قهرمان اسبق سبک وزن بوکس آسیا و کشور

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