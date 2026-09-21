چهار ژیمناست ایران به فینال ناگویا صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، با پایان مرحله مقدماتی رقابتهای ژیمناستیک هنری بازیهای آسیایی ناگویا، چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تکوسیله را به دست آورند. در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ هشتم شد تا هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شوند.
آرمان خدایی نیز در خرک حلقه با کسب امتیاز ۱۴.۴۰۰ در رده چهارم قرار گرفت و به فینال این وسیله رسید. مهدی الفتی هم در پرش خرک با امتیاز نهایی ۱۴.۰۸۳، شامل دو اجرای ۱۴.۹۶۶ و ۱۳.۲۰۰، در جایگاه سوم ایستاد و فینالیست شد. محمدرضا حمیدی در بارفیکس با امتیاز ۱۲.۸۳۳ در رده نهم قرار گرفت و به عنوان رزرو نخست فینال این ماده معرفی شد.
فینال تکوسیله خرک حلقه و دارحلقه روز پنجشنبه و فینال پرش خرک روز جمعه برگزار خواهد شد.
چهار نماینده ژیمناستیک ایران به فینال بازیهای آسیایی ناگویا راه پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، با پایان مرحله مقدماتی رقابتهای ژیمناستیک هنری بازیهای آسیایی ناگویا، چهار ژیمناست ایران موفق شدند جواز حضور در فینال تکوسیله را به دست آورند. در دارحلقه، سیاوش سیاهی با امتیاز ۱۳.۸۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت و مهدی احمدکهنی با امتیاز ۱۳.۶۶۳ هشتم شد تا هر دو ژیمناست ایران راهی فینال این ماده شوند.
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