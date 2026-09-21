به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان گیلان در پی ارتحال جانسوز عالم ربانی و فقیه عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدموسی شبیری زنجانی (قدّس‌سرّه)، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»

قالَ رَسُولُ الله (صَلَّی‌الله‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ): «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

(هرگاه عالمی از دنیا برود، در اسلام رخنه و شکافی ایجاد می‌شود که هیچ‌چیز نمی‌تواند آن را پر کند.)

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

ارتحال جانسوز عالم ربّانی و فقیه عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدموسی شبیری زنجانی (قدّس‌سرّه) که عمر پربرکت خویش را در راه تبیین معارف توحیدی و تربیت شاگردان مدرسه کتاب و سنّت صرف نمودند، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.

این ضایعه بزرگ را به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، عموم مؤمنین و مؤمنات و بیت شریف آن مرجع فقید تسلیت عرض می کنیم.

آن عالم پارسا علاوه بر جایگاه علمیِ ممتاز و تبحّر در فقه و اصول، در تهذیب نفس، ساده‌زیستی و اخلاق کریمه سرآمد بودند و فقدان ایشان ثُلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره اسلام است. از خداوند متعال خاضعانه می‌خواهیم که روح بلند آن فقیه پارسا را منوّر به نور قرآن و همنشین حضرات معصومین (ع) گرداند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این فقیه فرزانه، از عموم طلاب و روحانیون استان دعوت می‌نماید با الگوگیری از سیره علمی و عملی آن مرحوم، در مسیر اعتلای دین مبین اسلام و پاسداری از میراث گران‌سنگ اهل‌بیت (ع) بیش از پیش بکوشند.