به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و با تجلیل از جایگاه علمی و اخلاقی آن مرجع عالی‌قدر، ایشان را فقیهی وارسته، استوانه تحقیق، مجسمه تقوا و از چهره‌های اثرگذار حوزه علمیه قم در عرصه علم رجال و اسناد توصیف کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

خبر ارتحال فقیه پارسا، استوانه تحقیق و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، موجب اندوه عمیق و تألم خاطر حوزه‌های علمیه، جامعه نخبگانی و عموم ارادتمندان فقاهت اصیل اهل‌بیت (علیهم‌السلام) گردید.

آن فقیه وارسته که بالیده در بیت رفیع علم و تقوای والد بزرگوارشان، مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی(ره) بودند، شخصیتی بی‌بدیل در تدقیق علمی و مجسمه اخلاق و پارسایی به شمار می‌رفتند؛ استادی فرزانه که برای نخستین بار با نگاهی دانش‌محور و روشمند، علم رجال و اسناد را در حوزه علمیه قم احیا کرد و سالیان متمادی عالمان و فرهیختگان —از جمله این کمترین— از بوستان علم و معرفت او گل‌چینی نموده و از خرمن پربار دانشش توشه‌ها برگرفتند.

ایشان مظهر تقوا، حیا و گریز آگاهانه از شهرت بودند؛ سال‌ها پس از درگذشت والد گرامی، در محراب نماز جماعت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) مأمن معنوی مؤمنان و اقامه‌کننده نماز بر پیکر مطهر جمع کثیری از علمای برجسته بودند. معظم‌له با وجود آنکه در شمار فقهای برجسته و نامزد مرجعیت از سوی جامعه مدرسین قرار داشتند، تا سال‌ها از نام‌جویی و حتی انتشار رساله توضیح‌المسائل پرهیز می‌کردند و با قناعت، زهد و سکوت، اصالت و وزانت حوزه را پاس داشتند.

آن مرجع والامقام در کنار این سلوک زاهدانه، همواره با نگاهی ناصحانه به مصالح اسلام، جامعه و نظام اسلامی نگریستند؛ از پیشگامان امضای بیانیه‌های تاریخی اساتید حوزه در حمایت از نهضت امام خمینی(ره) در دهه چهل بودند و پیوند دیرین، صمیمی و وثیقی با رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) داشتند. نصح مشفقانه، مدارای اخلاقی و تأکید همیشگی معظم‌له بر اینکه مهم‌ترین مصلحت، راستی و درستی است، برای همیشه در تاریخ معاصر ما ماندگار خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه جبران‌ناپذیر را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم(ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های مبارکه علمیه، عموم شاگردان و ارادتمندان، و به‌ویژه بیت مکرّم، آقازادگان فاضل و دامادهای مکرّم و ارجمند ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای روح مطهر آن فقیه راحل، علو درجات، همنشینی با اجداد طاهرینش و مغفرت واسعه الهی، و برای جمیع بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.