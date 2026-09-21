به گزارش خبرنگار مهر، آئین جشن شکوفهها و آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان حضرت رقیه (س) تنگ ارم و دبستان حضرت زینب ( س) رودفاریاب با حضور مسئولان، معلمان، والدین و دانشآموزان برگزار شد.
بخشدار ارم صبح دوشنبه در این آیین با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان، خانوادهها و معلمان گفت: جشن شکوفهها نقطه عطف زندگی دانشآموزان پایه اول ابتدایی است و امروز این جشن همزمان در سراسر میهن اسلامی برگزار میشود.
سید حسین جعفری با قدردانی از والدین و معلمان اظهار کرد: خانواده و مدرسه همانند دو بال برای دانشآموزان هستند و اولیا باید در کنار معلمان و با معلمان باشند تا فضایی آرام، با نشاط و پرامید برای فرزندان فراهم شود.
جعفری با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش محور توسعه و تعالی کشور است، افزود: کشورهای توسعهیافته با محوریت قرار دادن آموزش و پرورش به این جایگاه رسیدند و فرزندان امروز، مدیران نسل فردا هستند.
بخشدار ارم با اشاره به خدمات انجامشده در حوزه آموزش در بخش ارم گفت: با وجود محدودیتها و تنگناهای اعتباری، تلاش شده خدمات شایستهای به مردم ارائه شود و افتتاح مدارس عشایری در این بخش، گامی ارزشمند در راستای بهبود زیرساختهای آموزشی و افزایش دسترسی دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار است.
وی همزمانی بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس را فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت دانست و تصریح کرد: شهدای دانشآموز زیادی در دوران دفاع مقدس ثابت کردند که سنگر علم و دانش از سنگر نبرد جدا نیست.
جعفری خطاب به دانشآموزان گفت: شما سرمایه اصلی کشور و آیندهسازان ایران اسلامی هستید؛ با مطالعه، پرسشگری، کسب علم نافع و تقویت ایمان، خود را برای ساختن ایران فردا آماده کنید.
وی سه توصیه به دانشآموزان کرد: با انگیزه و شور و شوق به یادگیری بپردازید، قدر معلمان خود را بدانید و با حرفشنوی از والدین، توصیههای آنان را به کار بندید و مراقب باشید دشمن با ابزارهای نوین به دنبال تهی کردن شما از هویت، ایمان و آرمانهاست.
بخشدار ارم با تأکید بر نقش معلمان در تربیت نسل آینده گفت: معلمان ابتدایی انسانساز هستند، زیرا تمام تربیت و باورهای ذهنی دانشآموزان در دوره ابتدایی شکل میگیرد.
وی در پایان با تعهد به پیگیری مشکلات آموزشی بخش ارم اظهار کرد: به عنوان خدمتگزار مردم شریف بخش ارم متعهد میشوم هر آنچه در توان دارم برای بهبود کیفیت آموزشی و رفع مشکلات مدارس به کار بگیرم و حل مشکلات تنها با همدلی، برنامهریزی و پیگیری جدی ممکن است.
در پایان این مراسم، زنگ شکوفهها به افتخار دانشآموزان نواخته شد و سال تحصیلی جدید رسماً آغاز شد.
نظر شما