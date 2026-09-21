پیام تسلیت آیت الله حسینی زنجانی به مناسبت ارتحال مرجع تقلید فقید

به گزارش خبرگزای ر مهر، آیت‌الله‌العظمی حسینی‌موسوی‌زنجانی در پیامی، ارتحال آیت‌الله‌العظمی سیدموسی شبیری‌زنجانی را به حضرت ولی‌عصر(عج)، علما، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و عموم ارادتمندان و مقلدان آن مرحوم تسلیت گفت و از این عالم فقید به عنوان شخصیتی کم‌نظیر در تقوا، فقاهت، مکارم اخلاق، اخلاص و اعتدال یاد کرد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

قال صلواةالله‌علیه: ما قَبَضَ اللّهُ تَعالی عالِماً مِن هذهِ الاُمَّةِ إلاّ کانَ ثَغرَةٌ فِی الإسلامِ لاتُسَدُّ ثُلمَتُهُ إلی یَومِ القِیامَةِ

با اندوهی بسیار، ضایعه اسف‌بار ارتحال ملکوتی فقیه بزرگوار و مرجع پرهیزکار، مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (قدس‌الله‌سره) را به محضر مبارک حضرت صاحب‌الأمر امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، علمای اعلام و حوزه‌های علمیه و بالأخص آقازادگان محترم، بیت مکرم و عموم ارادتمندان و مقلدین ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

سابقه قدیمی ارادت عریق به آن بزرگوار و والد جلیل‌القدرشان و ارتباط صمیمی و نزدیک ایشان با مرحوم والد و جد ماجد (رحمهم‌الله‌تعالی) همواره گواه شخصیتی حقیقتاً کم‌نظیر بود که همراه با مقامات رفیع تقوا و فقاهت، در مکارم اخلاق، اخلاص و اعتدال، اسوه‌ای استوار و ماندگار بودند که امید است الگوی درخشانی برای همگان و به‌ویژه علما و طلاب حوزه‌های علمیه قرار بگیرند.

خداوند رحمان جلّت قدرته، بر علو درجات آن فقید سعید بیفزاید و بازماندگان ایشان را مشمول اجر و فضل خود قرار دهد و خسارت عظیم فقدان آن عالم ربانی را جبران فرماید، به فرج ولیّ و حجتش علی خلقه علیه‌السلام.

مشهدالرضا علیه‌آلاف‌التحیة‌والثناء

محمد الحسینی‌الموسوی‌الزنجانی