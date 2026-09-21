به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیرعامل گروه صنعتی تجدیدپذیر مانا انرژی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان اصفهان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: این استان به دلیل برخورداری از زمین‌های مناسب، شبکه قدرتمند برق، شدت تابش بالا و تعداد روزهای آفتابی قابل توجه در طول سال، یکی از مناطق مورد توجه مانا انرژی برای توسعه انرژی خورشیدی است و این مجموعه قصد دارد سرمایه‌گذاری کلانی در این استان انجام دهد.

علی پژوهان در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر اصفهان، با اشاره به برنامه‌های گروه صنعتی تجدیدپذیر مانا انرژی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور اظهار کرد: مانا انرژی در سراسر کشور در حال احداث نیروگاه‌های خورشیدی است و استان اصفهان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ویژه، جایگاه مهمی در برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه دارد.

وی افزود: اصفهان از یک سو دارای زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است و از سوی دیگر، از شبکه برق قدرتمند، شدت تابش مناسب و تعداد روزهای آفتابی بالایی در طول سال برخوردار است. مجموعه این عوامل، این استان را به یکی از مناطق مستعد و مورد توجه برای توسعه انرژی خورشیدی تبدیل کرده است.

مدیرعامل گروه صنعتی تجدیدپذیر مانا انرژی ادامه داد: بر همین اساس، استان اصفهان یکی از مراکز مورد توجه مانا انرژی برای توسعه انرژی خورشیدی است و این مجموعه قصد دارد سرمایه‌گذاری کلانی در این استان انجام دهد.

همکاری بخش خصوصی و مسئولان برای توسعه انرژی خورشیدی

پژوهان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مسئولان استان اصفهان گفت: تاکنون جلسات متعددی با مسئولان استانی برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه این گفت‌وگوها در مسیر بسیار مثبتی پیش رفته است. همکاری بسیار خوبی میان مجموعه مانا انرژی و مسئولان استان شکل گرفته که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر پروژه‌های انرژی خورشیدی در اصفهان باشد.

وی خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده، مانا انرژی در چندین ساختگاه در استان اصفهان فعال خواهد بود که از جمله آنها می‌توان به تیران، کرون و نائین اشاره کرد. برنامه ما این است که سرمایه‌گذاری در این استان را هرچه بیشتر توسعه دهیم.

بهره‌برداری از ۷۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اصفهان

مدیرعامل گروه صنعتی تجدیدپذیر مانا انرژی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان اصفهان گفت: طی سال گذشته، حدود ۷۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در قالب ساختگاه‌های ۳ مگاواتی در این استان به بهره‌برداری رسانده‌ایم.

پژوهان در ادامه با تشریح ظرفیت مانا انرژی در حوزه تولید برق خورشیدی اظهار کرد: مانا انرژی حدود ۸۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی متصل به شبکه دارد که از این میزان، حدود ۶۳۰ مگاوات نیروگاه کوچک‌مقیاس و پراکنده در سراسر کشور است.

وی افزود: به صورت تجمیعی، حدود ۳۰۰۰ مگاوات پروژه نیروگاه خورشیدی در استان‌های مختلف کشور در دست احداث داریم؛ پروژه‌هایی که گستره جغرافیایی وسیعی از شمال‌غرب کشور، مانند سلماس، تا جنوب‌شرقی‌ترین نقطه کشور، مانند سراوان، را دربرمی‌گیرد.

هدف‌گذاری مانا انرژی برای عبور از ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات

مدیرعامل گروه صنعتی تجدیدپذیر مانا انرژی درباره برنامه این مجموعه برای افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی نیز گفت: برنامه مانا انرژی این است که تا پایان سال جاری، ظرفیت نیروگاه های خورشیدی خود را به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات برساند که در این سبد، استان اصفهان جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

پژوهان در پایان تأکید کرد: تلاش ما به عنوان یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، با همراهی و همکاری مسئولان مربوطه در استان، این است که روند توسعه پروژه‌های انرژی خورشیدی را هرچه بیشتر تسریع کنیم.

مدیرعامل مانا انرژی از سرمایه‌گذاری کلان این مجموعه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان اصفهان و فعالیت در ساختگاه‌های تیران، کرون و نائین خبر داد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.