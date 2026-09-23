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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

انهدام یک تیم تروریستی در سراوان

انهدام یک تیم تروریستی در سراوان

سراوان - روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک تیم تروریستی در جهادآباد شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: براساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و در بعدازظهر امروز مورد ضربه قرار گرفت.

براین اساس در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، تعداد ۵ تن از تروریست‌های وطن فروش به هلاکت رسیدند و تعدادی هم دستگیر شده و در جریان این درگیری یک نفر هم از رزمندگان قرارگاه قدس نیز به شهادت رسید.

همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات از مخفیگاه این تیم کشف گردید.

لازم به یادآوری است؛ این تیم قصد داشت در راستای طرح‌ریزی آمریکا و رژیم منحوس صهیونی دست به اقدامات تروریستی در استان بزنند و با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی های خود بگذارند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام میدارد ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، همانطور که در بیانیه.های قبلی هم تاکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز نظام بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن‌ها اقدام خواهد شد.

کد مطلب 6956703

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