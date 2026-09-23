انهدام یک تیم تروریستی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: براساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و در بعدازظهر امروز مورد ضربه قرار گرفت.

براین اساس در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، تعداد ۵ تن از تروریست‌های وطن فروش به هلاکت رسیدند و تعدادی هم دستگیر شده و در جریان این درگیری یک نفر هم از رزمندگان قرارگاه قدس نیز به شهادت رسید.

همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات از مخفیگاه این تیم کشف گردید.

لازم به یادآوری است؛ این تیم قصد داشت در راستای طرح‌ریزی آمریکا و رژیم منحوس صهیونی دست به اقدامات تروریستی در استان بزنند و با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی های خود بگذارند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام میدارد ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، همانطور که در بیانیه.های قبلی هم تاکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز نظام بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن‌ها اقدام خواهد شد.