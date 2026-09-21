خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار لوازم‌التحریر، کیف و کفش در شیراز بار دیگر به یکی از پرترددترین بازارهای شهر تبدیل شده است؛ بازاری که این روزها خانواده‌ها برای تأمین نیازهای دانش‌آموزان، از دفتر و مداد گرفته تا کیف و کفش، در آن به دنبال خریدی متناسب با بودجه خود هستند.

افزایش تقاضا در آستانه بازگشایی مدارس، ضرورت نظارت بر قیمت‌ها، کیفیت کالاها و نحوه عرضه را دو چندان کرده چرا که در چنین شرایطی، کوچک‌ترین تغییر در قیمت‌ها می‌تواند هزینه تهیه اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان را برای خانواده‌ها افزایش دهد.

از سوی دیگر، عرضه کالاهای فاقد قیمت، گران‌فروشی، تخلف در درج مشخصات کالا و فروش اجناس بی‌ کیفیت از جمله موضوعاتی است که همواره ضرورت حضور دستگاه‌های نظارتی در این بازار را پررنگ‌تر می‌کند.

در کنار آمار و گزارش‌های بازرسی، تجربه خریداران و فروشندگان نیز تصویر دیگری از بازار لوازم مدرسه ارائه می‌دهد؛ بازاری که افزایش تنوع کالا در آن، هم انتخاب بیشتری پیش روی خانواده‌ها گذاشته و هم مقایسه قیمت‌ها را به بخشی جدایی‌ناپذیر از خرید تبدیل کرده است.

تفاوت قیمتی محصولات بالاست

خانم محمدی یکی از والدینی که برای خرید لوازم مدرسه به بازار لوازم التحریر در خیابان تیموری شیراز مراجعه کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینه تهیه اقلام مورد نیاز دانش‌آموز خود گفت: قیمت‌ها نسبت به سال گذشته خیلی بالا رفته و وقتی قرار است برای چند قلم مختلف خرید کنیم باید مبلغ قابل توجهی پرداخت کنم و سعی می‌کنم قبل از خرید چند مدل و چند قیمت را مقایسه تا بتوانم با هزینه کمتری، وسایل فرزندم را بخرم.

وی با اشاره به تفاوت قیمت برخی کالاها ادامه داد: برای بعضی وسایل، در هر مغازه مدل‌های مختلفی وجود دارد و قیمت‌ها هم متفاوته، اما وقتی کیفیت مناسب را بخواهم، معمولاً باید هزینه بیشتری پرداخت کنم.

این مادر شیرازی افزود: خانواده‌ها دوست دارند کالایی بخرند که هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم تا پایان سال تحصیلی قابل استفاده باشد نه اینکه ظرف ۳ ماه خراب بشود و مجبور شوند دوباره خریداری کنند.

تنوع کالا و سهم بالای محصولات ایرانی در بازار لوازم التحریر شیراز

یکی از فروشندگان صنف لوازم التحریر در جنب پل امام علی (ع) شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنوع کالا و سهم بالای محصولات ایرانی در بازار لوازم التحریر شیراز امسال بسیار زیاد است، گفت: امسال تنوع لوازم‌التحریر، کیف و کفش ایرانی زیاد است و مشتری با توجه به بودجه و نیاز خود می‌تواند گزینه‌های مختلفی انتخاب کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور بخش قابل توجهی از کالاهایی اکثر مغازه ها تولید داخل بوده و در بعضی اقلام، محصولات ایرانی از نظر کیفیت و تنوع توانسته‌اند جنس خارجی را از دور خارج کنند.

این مغازه دار با بیان اینکه افزایش تنوع تولیدات داخلی باعث شده مشتریان انتخاب‌های بیشتری داشته باشند افزود: در کیف، کفش و نوشت‌افزار، کالاهای ایرانی متنوعی در بازار وجود دارد و مشتری می‌تواند بین مدل‌ها و قیمت‌های مختلف انتخاب کند و همین موضوع سبب شده مغازه دار متناسب با قدرت خرید مردم، کالاهای مختلفی در فروشگاه قرار بدهد.

رصد جدی ورود و خروج کالای صنف لوازم التحریر در سامانه جامع انبارها

مهدی حسنی معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت فارس در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از اول شهریورماه تا ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت: نظارت بر مراکز عمده عرضه و نگهداری کالا و واحدهای عرضه‌کننده لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش در این طرح در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بازرسان ادارات صمت شهرستان‌ها اجرای طرح را دنبال می‌کنند و در مرحله نخست، تمرکز بر مراکز عمده و مراکز نگهداری کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس از جمله لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت فارس با اشاره به نظارت بر مراکز عمده واردکننده، تولیدکننده و عمده‌فروشان گفت: اطلاعات مربوط به کالا و میزان ورود و خروج آن باید در سامانه جامع انبارها ثبت شود و این اطلاعات از طریق بازرسان به صورت سیستمی مورد رصد قرار می‌گیرد.

حسنی ادامه داد: در صورت ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارها، موضوع به عنوان تخلف پیگیری و برای واحد متخلف پرونده تشکیل می‌شود تا امکان مقابله با احتکار و تخلفات مرتبط فراهم شود.

وی اضافه کرد: بازرسی‌ها با همکاری اتاق اصناف و بسیج اصناف انجام می‌شود و در این طرح، اولویت‌های نظارتی از جمله مراکز عمده واردکننده، تولیدکنندگان و عمده‌فروشان مورد توجه قرار گرفته است.

تمرکز بازرسی‌ها بر پوشاک، کیف و کفش

معاون بازرسی صمت فارس با اشاره به اولویت‌های نظارتی در سطح عرضه بیان کرد: در بخش پوشاک، مراکز تجمعی و محل‌هایی که مراجعه دانش‌آموزان و خانواده‌ها بیشتر است، مورد توجه قرار دارند و در کنار آن، نظارت بر بازار کیف و کفش نیز انجام می‌شود.

حسنی یکی از محورهای بازرسی را بررسی فاکتور خرید عنوان کرد و گفت: فاکتورهای خرید صادرشده از سوی واحدهای عمده و تولیدکننده توسط بازرسان بررسی می‌شود و اگر فاکتور خرید دارای اوصاف و مشخصات قانونی نباشد، این موضوع به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: فروشندگان نیز هنگام دریافت فاکتور خرید باید توجه داشته باشند که فاکتور صادرشده، مشخصات و شرایط قانونی لازم را داشته باشد.

حسنی همچنین درج قیمت کالا را از حقوق مصرف‌کنندگان دانست و گفت: همه عرضه‌کنندگان کالا، اعم از واحدهای عمده و خرده‌فروشی، باید قیمت کالا را بر اساس مبلغ خرید و سود قانونی تعیین و به نحوی درج کنند که برای مراجعه‌کننده قابل مشاهده باشد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت فارس خاطرنشان کرد: رعایت نکردن ضوابط مربوط به درج قیمت نیز از جمله مواردی است که در جریان بازرسی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیش از ۹۰ درصد کالاها تولید داخل است

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین کالا در بازار لوازم‌التحریر گفت: عمده کالاهای موجود در این بخش تولید داخل است و بیش از ۹۰ درصد کالاها را محصولات ایرانی تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله دفاتر و لوازم‌التحریر در داخل کشور تولید می‌شود و از نظر تأمین کالا در این حوزه، مشکل خاصی وجود ندارد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت فارس همچنین از آمادگی سامانه ۱۲۴ برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند موارد مربوط به تخلفات بازار را از طریق این سامانه اعلام کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

ارائه تخفیف‌های فروشگاه‌های لوازم التحریر فقط با مجوز اتحادیه‌هاست

حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت اتاق اصناف در مصرف کننده در بازار لوازم التحریر با استفاده از جشنواره های تخفیف گفت: اتحادیه‌های صنفی مربوطه، سقف تخفیف مجاز را به صورت کلی به واحدهای صنفی تحت پوشش خود اعلام کرده‌اند و فروشگاه‌ها می‌توانند در چارچوب تعیین‌شده، تخفیف‌های خود را به مشتریان ارائه کنند.

جوانمردی با اشاره به حوزه نوشت‌افزار ادامه داد: در این بخش، اولویت بر عرضه محصولات تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

وی از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت‌افزار نیز خبر داد و گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت‌افزار از دهم شهریورماه آغاز شده و در حال حاضر در باغ جنت شیراز در حال برگزاری است.

رئیس اتاق اصناف فارس با بیان اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم می‌تواند بخشی از نیاز خانواده‌ها را تأمین کند، افزود: با این حال، به دلیل محدودیت‌های مسافتی و دسترسی، ممکن است همه شهروندان امکان مراجعه به نمایشگاه را نداشته باشند.

جوانمردی توصیه کرد شهروندان می‌توانند با اطمینان از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در حوزه‌های نوشت‌افزار، کیف و کفش خرید کنند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه بازگشایی مدارس بیان کرد: با وجود اجرای این طرح، اگر شهروندان در زمینه قیمت، نحوه عرضه یا دیگر موارد مرتبط با فعالیت واحدهای صنفی انتقاد، پیشنهاد یا شکایتی دارند، می‌توانند موضوع را از طریق مدیریت نظارت و بازرسی اتاق اصناف پیگیری کنند.