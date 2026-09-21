حمایت از توسعه کیت فلورسانسی برای تشخیص زودهنگام نارسایی قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نارسایی قلبی یکی از مهم‌ترین علل بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی- عروقی در جهان است و تشخیص سریع و دقیق آن، نقش کلیدی در مدیریت بیماران و کاهش عوارض بیماری دارد. نشانگر زیستی NT-proBNP به عنوان یکی از معتبرترین شاخص‌های تشخیص نارسایی قلبی در راهنماهای بالینی بین‌المللی معرفی شده است. با توجه به وابستگی کشور به کیت‌های وارداتی، هزینه‌های بالا و محدودیت‌های تأمین در شرایط تحریم، توسعه یک کیت تشخیص سریع کمّی مبتنی بر فناوری فلورسانس (FLFA) می‌تواند ضمن ارتقای توانمندی‌های فناورانه کشور، دسترسی مراکز درمانی و آزمایشگاهی به ابزار تشخیصی دقیق، سریع و مقرون به صرفه را فراهم کند.

در این طرح، توسعه دانش فنی تولید کیت تشخیص سریع کمی NT-proBNP بر پایه فناوری فلورسانس و ایجاد الزام‌های فنی و فرایندی مورد نیاز برای تولید آن دنبال خواهد شد. در این راستا، انتظار می‌رود علاوه بر بهینه‌سازی فرمولاسیون اختصاصی بافرها و روش کونژوگه‌سازی، طراحی و ساخت نمونه اولیه کیت نیز انجام شود؛ همچنین شرایط عملکردی آزمون تعیین و صحت‌سنجی‌شده و مستندهای فنی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های کنترل کیفیت، منطبق بر الزام‌ها و استانداردهای تجهیزات پزشکی تدوین شود.

در نهایت، کیت توسعه‌یافته باید قابلیت استفاده برای نمونه‌های خون کامل سرم و پلاسما را داشته باشد. از نظر عملکردی انتظار می‌رود کیت نهایی دارای محدوده کمّی اندازه‌گیری غلظت NT-ProBNP از ۱۵ تا ۳۵,۰۰۰ pg/mL، حد تشخیص (LOD) در محدوده ۱۵ تا ۲۰ pg/mL و کمّی‌سازی (LOQ) برابر با ۵۰ pg/ml باشد. همچنین زمان پاسخ کمتر از ۱۵ دقیقه، تکرارپذیری آزمون با ضریب تغییرات (CV) کمتر از ۱۰ درصد، ماندگاری حداقل ۲۴ ماه و قابلیت نگهداری در دمای ۲ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به عنوان شاخص‌های عملکردی مورد انتظار برای محصول در نظر گرفته می‌شوند.

شرکت در این فراخوان پژوهشی و ارائه پروپوزال در قالب گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است. پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزام‌های این نیاز پژوهشی داشته باشد، انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانش‌بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.

گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند تا روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ فرصت دارند پروپوزال و پیشنهادهای خود را در قالب Word از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ارسال و جهت ارتباط با کارگزاری دانا شریف با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۴۸۶۸۵۲ تماس بگیرند.