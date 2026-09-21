پلمب یک واحد غیربهداشتی تولید شیره خرما در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زنگنه در تشریح جزئیات پلمب واحد تولیدی شیره خرما اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های واصله مبنی بر وجود شرایط نامناسب و تخلفات بهداشتی در یکی از واحدهای تولید شیره خرما رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی دقیق گزارش‌های کارشناسی و تخصصی دستگاه‌های ذی‌ربط، بازبینی تصاویر و مستندات و ارزیابی شرایط میدانی محل نگهداری مواد اولیه و خط تولید محرز شد که ادامه فعالیت این واحد در وضعیت موجود سلامت مصرف‌کنندگان و بهداشت عمومی جامعه را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد.

دادستان اسدآباد با اشاره به توقف کامل فعالیت این کارگاه تصریح کرد: به موجب دستور قضایی صادره هرگونه تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات در این واحد تا زمان رفع کامل نواقص و خطرات اعلام‌شده از سوی مرجع تخصصی ذی‌صلاح ممنوع بوده و متصدی کارگاه موظف به پایبندی کامل به مقررات پلمب و استانداردسازی محیط است.

وی در پایان با تاکید بر عدم اغماض در حوزه سلامت شهروندان خاطرنشان کرد: حفظ بهداشت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و دادستانی اسدآباد در چارچوب قانون با هرگونه تخلف و تهدید علیه سلامت و امنیت غذایی مردم بدون مماشات و قاطعانه برخورد خواهد کرد.