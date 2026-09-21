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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

شمارش معکوس برای حذف چک کاغذی آغاز شد

شمارش معکوس برای حذف چک کاغذی آغاز شد

بانک مرکزی با ابلاغ «نقشه راه توسعه چک الکترونیکی»، شبکه بانکی را مکلف کرد از مهر ۱۴۰۵ ضمن رعایت سهم ۲۵ درصدی چک دیجیتال، برگه‌های دسته چک کاغذی را گام‌به‌گام محدود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای افزایش تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی و گسترش ارائه خدمات به چک‌های الکترونیک در سراسر کشور، شبکه بانکی موظف است در فاز اول و از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵، نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) را به ۲۵ درصد برساند.

بر اساس این گزارش در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مبنی بر منع صدور چک‌های کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه، نقشه راه مدون توسعه چک الکترونیکی، طی نامه شماره ۶۵۳۸۱‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵ مورخ ۲۵‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶/۰۵ مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۵، آغاز اجرای این نقشه راه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر این اساس، در فاز اول نقشه راه توسعه چک الکترونیکی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) باید به ۲۵ درصد برسد. در فاز دوم این نقشه راه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ است این نسبت‌ها باید به ۴۰ درصد برسد.

همچنین در فاز سوم این نقشه راه از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ این نسبت‌ها به۶۰ درصد و در فاز چهارم که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ است این میزان به ۸۰ درصد برسد.

افزایش تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی و افزایش ارائه خدمات به چک‌های الکترونیک
فازبندی نسبت تعداد دسته چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک
(اعم از حضوری و غیرحضوری)		 زمان شروع زمان پایان
فاز اول ۲۵ درصد ۲۵ درصد ابتدای مهر ۱۴۰۵ پایان آذر ۱۴۰۵
فاز دوم ۴۰ درصد ۴۰ درصد ابتدای دی ۱۴۰۵ پایان اسفند ۱۴۰۵
فاز سوم ۶۰ درصد ۶۰ درصد ابتدای فروردین ۱۴۰۶ پایان اردیبهشت ۱۴۰۶
فاز چهارم ۸۰ درصد ۸۰ درصد ابتدای خرداد ۱۴۰۶ پایان تیرماه ۱۴۰۶

گفتنی است با هدف محدود کردن دسته چک کاغذی و در راستای سیاست کاهش تعداد برگ دسته چک مشتریان حقیقی، شبکه بانکی باید از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان آذر ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی را حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ، از ابتدای دی ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۲۵ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰ برگ صادر کند.

در زمینه مشتریان حقوقی نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ خواهد بود.

کاهش تعداد برگ دسته چک مشتریان حقیقی
فازبندی شرح اقدام زمان شروع زمان پایان
فاز ۱ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ ابتدای مهر ۱۴۰۵ پایان آذر ۱۴۰۵
فاز ۲ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ ابتدای دی ۱۴۰۵ پایان اسفند ۱۴۰۵
فاز ۳ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۲۵ برگ ابتدای فروردین ۱۴۰۶ پایان اردیبهشت ۱۴۰۶
فاز ۴ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰ برگ ابتدای خرداد ۱۴۰۶ پایان تیرماه ۱۴۰۶
کاهش تعداد برگ دسته چک مشتریان حقوقی
فازبندی شرح اقدام زمان شروع زمان پایان
فاز ۱ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ ابتدای مهر ۱۴۰۵ پایان اردیبهشت ۱۴۰۶
فاز ۲ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ ابتدای خرداد ۱۴۰۶ پایان تیر ۱۴۰۶

بر این اساس، عملکرد شبکه بانکی در تحقق اهداف اشاره شده توسط بانک مرکزی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت و نتایج حاصل شده در بازه‌های زمانی تعیین ‌شده، مبنای ارزیابی عملکرد در این حوزه خواهد بود. همچنین احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در ارزیابی‌های انجام شده، بانک عامل را مشمول اقدامات تضییقی مصرح در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد کرد.
کد مطلب 6953792
علی فروزانفر

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