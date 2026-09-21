شمارش معکوس برای حذف چک کاغذی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای افزایش تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی و گسترش ارائه خدمات به چک‌های الکترونیک در سراسر کشور، شبکه بانکی موظف است در فاز اول و از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵، نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) را به ۲۵ درصد برساند.



بر اساس این گزارش در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مبنی بر منع صدور چک‌های کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه، نقشه راه مدون توسعه چک الکترونیکی، طی نامه شماره ۶۵۳۸۱‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵ مورخ ۲۵‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶/۰۵ مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۵، آغاز اجرای این نقشه راه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر این اساس، در فاز اول نقشه راه توسعه چک الکترونیکی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) باید به ۲۵ درصد برسد. در فاز دوم این نقشه راه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ است این نسبت‌ها باید به ۴۰ درصد برسد.