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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

۲ مسیر پروازی جدید در فرودگاه کرمانشاه برقرار شد

۲ مسیر پروازی جدید در فرودگاه کرمانشاه برقرار شد

کرمانشاه - مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از برقراری مسیرهای پروازی شیراز و کیش از این فرودگاه خبر داد.

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برقراری دو مسیر پروازی جدید از فرودگاه کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پاسخ به تقاضای مردم کرمانشاه و استان‌های همجوار، پروازهای مسیر شیراز و کیش را از این فرودگاه برقرار شده است.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه افزود: برقراری این دو مسیر پس از رایزنی‌های انجام‌شده از سوی مدیریت و مقامات ارشد استان و با توجه به تقاضای بالای مردم برای توسعه مقاصد پروازی فرودگاه کرمانشاه انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه پروازهای مسیر شیراز گفت: طبق برنامه تعیین‌شده، از ۳۱ شهریورماه، روزهای سه‌شنبه دو پرواز در مسیر کرمانشاه ـ شیراز و بالعکس از طریق فرودگاه کرمانشاه انجام می‌شود.

بیاتی در ادامه به برقراری پروازهای مسیر کیش اشاره کرد و اظهار کرد: از ۷ مهرماه نیز روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته، چهار پرواز در مسیر کرمانشاه ـ کیش و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی پارس ایر انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه خاطرنشان کرد: با اضافه شدن این دو مسیر پروازی، تعداد مقاصد پروازی فرودگاه کرمانشاه به پنج مقصد افزایش خواهد یافت.

وی اضافه شدن مسیرهای جدید را گامی در راستای پاسخگویی به تقاضای مسافران استان و استان‌های همجوار دانست و گفت: این مسیرها از طریق فرودگاه کرمانشاه و بر اساس برنامه اعلام‌شده در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6953797

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