به گزارش خبرنگار مهر، آیین نواختن زنگ شکوفهها با حضور سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، فرماندار خرمآباد و جمعی از مسئولان استانی و شهری در دبستان شهید آوینی ناحیه ۲ خرمآباد برگزار شد.
آغاز مسیر تحصیلی ۲۵ هزار کلاساولی لرستان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این آیین ضمن تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت، دوران پیشدبستانی و ابتدایی را شالوده و بنیان اصلی شکلگیری هویت و مسیر تحصیلی دانشآموزان دانست.
سید عیسی سهرابی اظهار داشت: امسال افتخار میزبانی از ۳۶۰ هزار دانشآموز در چهار هزار و ۹۵۰ مدرسه استان را داریم که از این تعداد، ۱۹۷ هزار دانشآموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل میشوند و امروز نیز ۲۵ هزار کلاساولی نخستین گام خود را در این فضای پرنشاط برمیدارند.
معلم پایه اول؛ معمار حس تعلق دانشآموز
وی با تأکید بر نقش مهم آموزگاران در شکلگیری شخصیت دانشآموزان تصریح کرد: معلم پایه اول بیش از آنکه صرفاً انتقالدهنده دانش باشد، باید معمار «حس تعلق» باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: به عنوان یک معلم ابتدایی که این جایگاه را با تمام وجود درک کردهام، معتقدم معلم باید بذر دوست داشتن را در جان دانشآموز بکارد؛ دوست داشتن مدرسه، عشق به وطن، تعهد به هویت ایرانی-اسلامی و انس با تاریخ و فرهنگ غنی این کشور، از مهمترین اولویتهای تربیتی در کلاسهای درس است.
هر دانشآموز؛ گنجینهای از استعدادهای منحصربهفرد
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به والدین درباره پرهیز از مقایسه فرزندان اظهار داشت: دنیا بر مدار مقایسههای کاذب نمیچرخد و یکی از آسیبهای جدی آموزشی، عادت به مقایسه فرزندان با یکدیگر است.
وی ادامه داد: هر دانشآموز گنجینهای از استعدادهای منحصربهفرد است؛ یکی ممکن است در ریاضیات توانمند باشد و دیگری با ذوق ادبی، شاعری توانا، مکانیکی ماهر یا هنرمندی خلاق شود.
تأکید بر حفظ اعتمادبهنفس دانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خطاب به والدین گفت: از پدران و مادران عزیز میخواهم مراقب باشند؛ تکتک این بچهها سرمایههای ملی ما هستند.
سهرابی افزود: نباید با نگاه به فرزند دیگران و مقایسه کردن، اعتمادبهنفس آنها را خدشهدار کرد؛ اجازه بدهیم فرزندانمان بر مدار استعدادهای درونی خودشان رشد کنند و ما تنها تسهیلگر این مسیر باشیم.
تقدیر از عوامل آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی
وی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه ستادی آموزش و پرورش، مدیران مدارس و بهویژه آموزگاران صبور کلاسهای اول که با عشق و تدبیر، مدارس و کلاسهای درس را برای میزبانی از نوآموزان آماده کردهاند، ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی پیش رو، سالی سرشار از موفقیت و بالندگی برای فرزندان لرستان باشد.
اجرای برنامههای شاد در آیین زنگ شکوفهها
اجرای گروههای طنز و شاد، اجرای گروه سرود دبستان، تجلیل از خانوادههای شهدا، دکلمهخوانی معلم کلاس اول، تجلیل از فرهنگیان بازنشسته و بدرقه دانشآموزان تا کلاس درس از دیگر برنامههای این مراسم بود.
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