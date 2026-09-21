به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از جواد نامجو دانشآموز شیرازی و دارنده سه مدال المپیاد جهانی علوم زمین با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی وی، گفت: این دستاورد در وهله نخست مایه افتخار خانواده و سپس موجب مباهات مردم فارس است.
استاندار فارس با اشاره به دشواریهای کسب دانش گفت: پیمودن این مسیر پرزحمت، در آینده به یکی از شیرینترین خاطرات زندگی تبدیل خواهد شد.
امیری افزود: هر انسان که در مسیر رسیدن به قلههای معرفت گام بردارد، زمینه دستیابی به مدارج عالی برای او فراهم میشود و تلاش در این راه بیثمر نخواهد ماند.
وی با تأکید بر نقش علوم پایه در پیشرفت کشور گفت: تحول علمی بدون تسلط بر علومی مانند شیمی و فیزیک امکانپذیر نیست و بسیاری از دستاوردهای پزشکی و فناوریهای نوین نیز بر همین دانشها استوار هستند.
استاندار فارس ادامه داد: برای کشف ناشناختهها باید در نظم پیچیده طبیعت به جستوجو پرداخت و زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادهای علمی فراهم کرد.
امیری کسب سه مدال جهانی توسط این دانشآموز شیرازی را نشانهای از ظرفیت علمی فارس دانست و بر تداوم حمایت از استعدادهای درخشان در مناطق مختلف استان تأکید کرد.
نظر شما