به گزارش خبرگزاری مهر، بازی‌های آسیایی داخل سالن از ۲۲ تا ۲۹ آذر به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در رشته‌های مختلف ورزشی به رقابت با حریفان آسیایی خود خواهند پرداخت.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون کبدی اسامی بازیکنان دعوت‌شده به دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی سالنی مردان برای حضور در بازی‌های آسیایی داخل سالن ریاض اعلام شد.

رضا اسلامی

طاها اسلامی

مهدیار اورسجی

علی اصغر تبرته فراهانی

امیربهادر پورباقر

میلاد جباری

پرهام چراغی

سید محمد حسینی

سید محمدجواد حسینی

علیرضا خلیلی

محمد امین راشدی

مسلم راشکی

ماهان زمانی

علی سورتچی

ابوالفضل سعدی فر

امیرحسین علیزاده

ماهان فرجی

امین قربانی

محمدمهدی قلیچ

مهدی قهرمانی

محمدرضا کبودراهنگی

رضا کتولی نژاد

امیر مددی

علیرضا مطلبی

ابوالفضل مقصودلو

مانی مقصودلو

محسن مقصودلو

محمدمهدی میرچناری

امیرحسن نوروزی

ابوالفضل نوریان

امیرعلی نیک قلب

علی هادی

سرپرست تیم: حسین عبدلی

سرمربی: ابوذر مهاجر

مربی: جابر همتی

لازم به ذکر است دومین مرحله اردوی تیم ملی آقایان از تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲ الی ۱۴۰۵/۷/۱۰ در شهرستان گلبهار استان خراسان رضوی برگزار می شود و بازیکنان باید عصر روز پنجشنبه دوم مهرماه خود را به سرپرست تیم معرفی کنند.