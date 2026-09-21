ورود آب به منازل مردم اهواز خط قرمز ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دهدشتی ظهر امروز دوشنبه در دویست و چهل و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی کلانشهر اهواز ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس امسال از اهمیت برخوردار است و تنها یک مراسم نمادین نخواهیم داشت بلکه فرصتی راهبردی مقابل تهدیدات سخت و نرم دشمن است.

شهردار اهواز با اشاره به پیش بینی های هواشناسی، مدیریت بحران خوزستان و کشور مبنی بر بارندگی های خوب و فرانرمال، گفت: جلسات مدیریت بحران شهرداری با دستگاه های همکار، شرکت ها و دستگاه های معین بیش از یک ماه در حال برگزاری است و تاکید داشتیم علاوه بر شهرداری مرکز، در مناطق هشت گانه نیز جلسات مدیریت بحران برگزار شود.

وی با بیان اینکه طرح های ضربتی یک و دو جمع آوری آب های سطحی در شهر اجرا شده، تصریح کرد: تعدادی نقاط آبگیر شناسایی و رفع شده است؛ از سال ۱۴۰۰ جمع آوری آب های سطحی در دستور کار شهرداری قرار گرفته و برآورد ریالی طرح در آن سال حدود ۶ همت بوده است.

شهردار اهواز ادامه داد: هشت زون اولویت بندی شده بود که در حال اجرا هستند.

دهدشتی با اعلام اینکه طی سال گذشته آسیب شناسی ۳۴ نقطه در هشت منطقه صورت گرفت، گفت: بر همین اساس برنامه عملیاتی در مناطق در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر ۲۳ نقطه از نقاط بحرانی دفع آب های سطحی در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه آمادگی به لحاظ تجهیزات در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: تقسیم بندی لایروبی بین آبفا و شهرداری صورت گرفته و اعلام کردیم هیچ مرز بندی بین دستگاه ها وجود نداشته باشد تا با هم افزایی مشکلات را برای شهروندان را هموار کنیم و بر جلوگیری از ورود آب به منازل مردم تاکید داریم که این خط قرمز ما است.