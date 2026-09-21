دستگیری سارق سمند در شاهرود؛ ۱۲ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو سمند در شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۱ آزادی مسئول این پرونده شدند، ادامه داد: پلیس با بررسی سرنخ های موجود تحقیقات خود به سرانجام رساند و در کمترین زمان هویت سارق شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری متهم طی عملیات ضربتی در مخفیگاه خبر داد و اظهار داشت: این متهم به انجام ۱۲ فقره انواع سرقت اقرار کرده است.

شائینی اضافه کرد: خودرو سمند مذکور نیز شناسایی و با دستور قضایی به مالباخته تحویل داده شده است.