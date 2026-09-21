به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه ورزش استان قزوین با اشاره به حضور هفت تیم قزوینی در لیگ‌های برتر رشته‌های مختلف از جمله فوتبال، فوتسال و والیبال اظهار کرد: حفظ این تیم‌ها و سرمایه‌های ورزشی استان ضروری است و باید از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی موجود برای حمایت از آنها استفاده کرد.

وی افزود: سال گذشته دولت در حد توان از برخی تیم‌های ورزشی حمایت کرد و امسال نیز با وجود محدودیت در استفاده از منابع ارزش افزوده، تلاش می‌کنیم منابعی برای حمایت از تیم‌ها و جلوگیری از سقوط آنها در نظر گرفته شود.

استاندار قزوین با اشاره به انتقال تیم پردیس به استانی دیگر گفت: خوشایند نیست تیمی در قزوین شکل بگیرد و پس از مدتی از استان خارج شود؛ بنابراین باید برای حفظ سرمایه‌های ورزشی و ایجاد زمینه پایداری تیم‌های استان تلاش کنیم.

نوذری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره‌کل امور مالیاتی استان خواست راهکارهای قانونی حمایت از ورزش را بررسی کنند و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز باید برای استفاده از ظرفیت صنایع و حضور آنها به عنوان حامی مالی تیم‌های ورزشی ورود جدی‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه قزوین حدود چهار هزار واحد صنعتی دارد، تصریح کرد: باید سازوکاری مشخص برای ورود این ظرفیت بزرگ اقتصادی به حوزه ورزش و حمایت از تیم‌های استان تعریف شود و هر دستگاه نیز بخشی از این مسئولیت را برعهده بگیرد.

استاندار قزوین ادامه داد: اداره‌کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی و مجموعه‌های اقتصادی استان باید برای ترغیب صنایع به حمایت مالی از تیم‌های ورزشی وارد عمل شوند و زمینه این ارتباط را فراهم کنند.

نوذری با اشاره به ظرفیت تبلیغاتی مسابقات ورزشی اظهار کرد: مسابقات ورزشی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی برندهای صنعتی استان باشد؛ برای نمونه تبلیغات روی پیراهن تیم شمس‌آذر در مسابقه‌ای که ۹۰ دقیقه از شبکه سه پخش می‌شود، ظرفیت قابل توجهی برای معرفی یک برند به مخاطبان دارد.

وی بر استفاده از ظرفیت صنایع مستقر در شهرستان‌ها نیز تأکید کرد و افزود: صنایعی که در شهرستان‌هایی مانند تاکستان فعالیت می‌کنند، می‌توانند در حمایت از تیم‌های ورزشی همان منطقه نقش داشته باشند و این موضوع باید از حالت موردی خارج شود.

استاندار قزوین گفت: لازم است با مشارکت دستگاه‌های اقتصادی، اداره‌کل صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی، چارچوب مشخصی برای پیوند میان صنعت و ورزش و حضور صنایع به عنوان حامی تیم‌های ورزشی استان تدوین شود.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود ورزش را یکی از بسترهای ایجاد نشاط و همبستگی اجتماعی دانست و اظهار کرد: حضور تیم‌های استان در رقابت‌های ملی شور و نشاط قابل توجهی در میان مردم ایجاد می‌کند و میزبانی از تیم‌های مطرح کشور نیز می‌تواند به رونق کسب‌وکارها کمک کند.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از برخی تیم‌های خصوصی در سال گذشته گفت: این حمایت‌ها با وجود محدودیت‌های قانونی و اعتباری و پس از برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد انجام شد و باید در طرح مطالبات نیز محدودیت منابع و ظرفیت‌های قانونی را در نظر گرفت.

استاندار قزوین تأکید کرد: امکان حمایت مالی از همه تیم‌ها وجود ندارد، اما تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی، تیم‌های استان حفظ شوند و ورزش همچنان به عنوان یکی از محورهای نشاط و همبستگی اجتماعی مورد توجه باشد.

