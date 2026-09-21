به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، قرار است زهران ممدانی شهردار نیویورک و دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا اواخر امروز دوشنبه (به وقت محلی) در «گریس منشن» (Grace Mansion) با یکدیگر دیدار و رایزنی کنند.

برنامه این است که عالی‌ترین مقامات اجرایی شهر نیویورک و رئیس دولت این کشور حوالی ساعت ۴ بعدازظهر در منطقه «آپر ایست ساید» (Upper East Side) با هم گفتگو کنند.

ممدانی برای پس از پایان این دیدار با رئیس‌جمهور، یک کنفرانس مطبوعاتی تدارک دیده است.

مقامات کاخ سفید برگزاری این دیدار را تأیید کردند.

جزئیات این نشست مشخص نشده است، اما سخنگوی شهردار نیویورک اعلام کرد که محور گفتگوها «مسائل تأثیرگذار بر شهر نیویورک و ساکنان آن» خواهد بود.

ممدانی و ترامپ پیش از این ۲ بار به‌صورت حضوری با یکدیگر دیدار کرده‌اند که هر ۲ بار در کاخ سفید بوده است. نخستین دیدار در نوامبر ۲۰۲۵، یعنی پس از پیروزی ممدانی در انتخابات اما پیش از آغاز رسمی دوره مسئولیتش، انجام شد و دومین دیدار نیز در ماه فوریه گذشته صورت گرفت.