به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان بوشهر اظهار کرد: بررسی آمار تصادفات درونشهری نشان میدهد موتورسواران با وجود سهم ۲۱ درصدی از کل تصادفات، سهم قابل توجهی از تلفات را به خود اختصاص دادهاند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی تردد موتورسیکلتها افزود: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش نظارت و اجرای برنامههای هدفمند آموزشی و فرهنگسازی برای موتورسواران باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به جانباختن هفت عابر پیاده در تصادفات درونشهری استان در ۶ ماهه نخست امسال تصریح کرد: ارتقای ایمنی معابر، بهبود وضعیت گذرگاههای عابر پیاده و توجه به ایمنی کاربران آسیبپذیر ترافیک از ضرورتهای مهم در کاهش تلفات است.
رجائی با تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث رانندگی اظهار کرد: عدم توجه به جلو، حواسپرتی رانندگان و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مهمترین عوامل بروز تصادفات درونشهری و برونشهری استان به شمار میروند.
وی با اشاره به پراکندگی تلفات در شهرستانهای استان بوشهر گفت: در نیمه نخست امسال، شهرستان بوشهر با ۱۴ فوتی، کنگان با هشت فوتی و دشتستان با هفت فوتی، در مجموع بیش از ۶۰ درصد جانباختگان تصادفات درونشهری استان را به خود اختصاص دادهاند.
ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه در شهرستانها
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم بررسی دقیق روند تصادفات در شهرستانها بیان کرد: کمیتههای ترافیک شهرستانها، بهویژه در مناطق دارای فراوانی بالای تصادفات و تلفات، باید با جدیت علل و روند حوادث را بررسی کرده و متناسب با شرایط هر منطقه، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
رجائی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: بازگشایی مدارس موجب افزایش حجم تردد در معابر شهری و شکلگیری ترافیک در مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی میشود؛ ازاینرو والدین، مربیان، اولیای مدارس، رانندگان سرویس مدارس و سایر رانندگان باید توجه بیشتری به ایمنی دانشآموزان و دیگر کاربران معابر داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت آمادگی شهرداریهای استان برای ایمنسازی معابر در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: شهرداریها موظفاند نسبت به رنگآمیزی و آشکارسازی خطوط عابر پیاده، خطکشی معابر، نصب و ساماندهی تابلوها و علائم ترافیکی، پاکسازی و ایمنسازی پیادهروها و هرس درختان در حریم گذرگاههای عابر پیاده اقدام کنند.
آموزش و نظارت برای کاهش تلفات تصادفات
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به افزایش تصادفات و تلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: آموزش و اطلاعرسانی درباره ایمنی تردد و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید با مشارکت جدیتر دستگاههای مسئول و رسانههای عمومی دنبال شود.
رجائی اجرای دقیق مقررات از سوی پلیس راهور و انجام تکالیف قانونی شورای ترافیک و شهرداریها را نیز ضروری دانست و افزود: مجموعه این اقدامات باید با هدف کاهش تصادفات، حفظ جان شهروندان و جلوگیری از تلفات ناشی از حوادث رانندگی انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای منسجم برای کاهش تلفات موتورسواران تصریح کرد: آمار جانباختگان موتورسیکلتسوار نشان میدهد که آموزش، فرهنگسازی، نظارت مستمر و ارتقای ایمنی معابر باید بهصورت هماهنگ و هدفمند دنبال شود و شورای هماهنگی ترافیک استان نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
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