احمد ابوالقاسمی قاری بینالمللی قرآن و از میزبانان برنامه «محفل ستارهها» با اشاره به تفاوت این برنامه با قالبهای مرسوم استعدادیابی به خبرنگار مهر گفت: در «محفل ستارهها» برخلاف بسیاری از برنامههای استعدادیابی، مخاطب با استعدادهایی مواجه است که بخش مهمی از مسیر رشد و آموزش خود را طی کردهاند و در سنین پایین به سطح بالایی از توانمندی قرآنی رسیدهاند.
وی با اشاره به حضور کودکان حافظ کل قرآن در این برنامه افزود: گاهی دختران و پسرانی در «محفل ستارهها» حضور پیدا میکنند که علاوه بر حفظ کل قرآن، بر ترجمه آیات و موضوعات قرآنی نیز تسلط دارند و همین مسئله، تفاوت جدی این برنامه با قالبهای رایج استعدادیابی را نشان میدهد.
ابوالقاسمی ادامه داد: در برخی برنامههای استعدادیابی، داوران به دلیل تجربه بیشتر در آن حوزه، از شرکتکنندگان جلوتر هستند، اما در «محفل ستارهها» گاهی کودکانی حضور دارند که تلاوتهایی در سطح بسیار بالا ارائه میکنند. بهگونهای که رسیدن به چنین سطحی حتی برای یک قاری یا حافظ بزرگسال نیز آسان نیست.
این قاری قرآن همچنین با اشاره به تجربه خود و دیگر میزبانان برنامه گفت: لذتی که میزبانان «محفل ستارهها» از شنیدن برخی تلاوتها میبرند، گاهی از لذت بینندگان بیشتر است و خود آنها نیز از این اجراها بهره میبرند.
رشد چشمگیر تعداد حافظان قرآن
ابوالقاسمی در ادامه درباره تغییر سطح استعدادهای قرآنی نسبت به یک دهه گذشته اظهار کرد: این تفاوت از نظر کمیت اصلاً قابل قیاس نیست. زمانی در مسابقات، تعداد حافظان کل بسیار محدود بود، اما امروز تعداد آنها به اندازهای افزایش یافته که حتی یک فرد بزرگسال نیز بهراحتی نمیتواند با یک حافظ ۱۰ ساله رقابت کند.
وی افزود: در مسابقات حفظ، سطح شرکتکنندگان به اندازهای به یکدیگر نزدیک شده که گاهی داوران برای ایجاد تفاوت میان رتبهها ناچار هستند به کیفیت و زیبایی تلاوت توجه کنند و حتی مواردی وجود دارد که چند شرکتکننده همزمان نمره کامل دریافت میکنند.
کاهش سن رسیدن به تلاوت حرفهای
این قاری بینالمللی، افزایش تجربه اساتید و مربیان قرآن را یکی از عوامل ارتقای سطح کیفی نسل جدید دانست و گفت: تجربه اساتید بسیار بیشتر شده و آنها میتوانند مسیر آموزشی را که در گذشته ممکن بود هفت یا هشت سال طول بکشد، با سرعت بیشتری برای کودکان طی کنند.
ابوالقاسمی با اشاره به کاهش سن کودکان در حوزه تلاوت بیان کرد: در گذشته اگر یک نوجوان ۱۴ یا ۱۵ ساله تلاوت درجه یک داشت، اتفاق قابل توجهی بود، اما امروز شاهد کودکانی ۸ یا ۹ ساله هستیم که تلاوتهای بسیار خوبی ارائه میکنند.
وی در پایان با اشاره به حضور این کودکان در «محفل ستارهها» عنوان کرد: سطح تلاوت برخی از این کودکان به اندازهای قابل توجه است که میتواند موجب شگفتی مخاطبان در داخل و خارج از کشور شود.
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