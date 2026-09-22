هاشمی برای چهار سال دیگر نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی ماند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، اجلاس فدراسیون جهانی کبدی امروز در شهر ناگویای ژاپن برگزار شد و سیدمناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با رأی اعضای مجمع برای دومین بار به عنوان نایب‌رئیس فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد.

هاشمی پیش از این نیز عهده‌دار این کرسی بین‌المللی بود و انتخاب دوباره او موجب تداوم حضور ایران در هیئت‌ رئیسه فدراسیون جهانی کبدی خواهد شد. او طی سال‌های گذشته در حوزه مدیریت ورزش کشور نیز مسئولیت‌های مختلفی داشته و در حال حاضر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان است.

کبدی ایران در سال‌های گذشته علاوه بر کسب عناوین مختلف در رقابت‌های آسیایی برای حفظ و گسترش کرسی‌های بین‌المللی این رشته نیز تلاش کرده است. مسئولان وزارت ورزش نیز پیش از برگزاری انتخابات فدراسیون جهانی بر اهمیت حفظ کرسی‌های ایران در ساختار مدیریتی کبدی آسیا و جهان تأکید کرده بودند.