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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

هاشمی برای چهار سال دیگر نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی ماند

هاشمی برای چهار سال دیگر نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی ماند

سیدمناف هاشمی با کسب تمامی آرای مجمع فدراسیون جهانی کبدی برای چهار سال دیگر به‌عنوان نایب رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، اجلاس فدراسیون جهانی کبدی امروز در شهر ناگویای ژاپن برگزار شد و سیدمناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با رأی اعضای مجمع برای دومین بار به عنوان نایب‌رئیس فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد.

هاشمی پیش از این نیز عهده‌دار این کرسی بین‌المللی بود و انتخاب دوباره او موجب تداوم حضور ایران در هیئت‌ رئیسه فدراسیون جهانی کبدی خواهد شد. او طی سال‌های گذشته در حوزه مدیریت ورزش کشور نیز مسئولیت‌های مختلفی داشته و در حال حاضر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان است.

کبدی ایران در سال‌های گذشته علاوه بر کسب عناوین مختلف در رقابت‌های آسیایی برای حفظ و گسترش کرسی‌های بین‌المللی این رشته نیز تلاش کرده است. مسئولان وزارت ورزش نیز پیش از برگزاری انتخابات فدراسیون جهانی بر اهمیت حفظ کرسی‌های ایران در ساختار مدیریتی کبدی آسیا و جهان تأکید کرده بودند.

کد مطلب 6954889

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