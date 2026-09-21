امام جمعه بوشهر: پیام شهدا ایستادگی و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن برنامه‌های فرهنگی و یادواره‌های شهدا گفت: برگزاری یک برنامه نباید با پایان مراسم خاتمه پیدا کند، بلکه باید آغاز حرکتی برای تحقق اهداف تعیین‌شده و ایجاد آثار ماندگار در جامعه باشد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: گاهی در برنامه‌ها متوقف خود برنامه می‌شویم؛ برنامه‌ای را طراحی و اجرا می‌کنیم و پس از پایان آن، هیچ اثر و خروجی مشخصی از آن باقی نمی‌ماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، هر برنامه‌ای که اجرا می‌شود باید دارای هدف مشخص باشد و موفقیت آن نیز بر اساس میزان تحقق اهداف تعیین‌شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر همایشی با هدف تجلیل برگزار می‌کنیم، باید از ابتدا هدف مشخصی برای آن تعریف کنیم و پس از اجرا بررسی کنیم که چه میزان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده‌ایم. همین مسئله درباره دانشنامه‌ها، کتاب‌ها و دیگر آثار مکتوب نیز صدق می‌کند و باید بررسی شود که با صرف این میزان اعتبار، وقت و تلاش، آیا به هدف مورد نظر رسیده‌ایم یا خیر.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با بیان اینکه «برنامه بدون هدف ارزش کار ندارد»، گفت: گاهی برنامه‌ای هدفمند است اما هدف آن اشتباه انتخاب شده، گاهی نیز برنامه هم هدفمند است و هم هدف درستی دارد؛ برنامه‌های فرهنگی باید در مسیر هدف صحیح طراحی و اجرا شوند.

وی با اشاره به اهمیت یادواره شهدا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه این برنامه‌ها اظهار کرد: اهمیت یادواره شهدا به هدف حقیقی آن و آثار و برکاتی است که در جامعه ایجاد می‌کند؛ هدف اصلی، بیان فرهنگ شهدا و شهادت، نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه و فراموش نکردن بزرگی‌ها و فداکاری‌های شهدا برای نسل امروز و آینده است.نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: گاهی آن‌قدر درگیر اجرای یک برنامه می‌شویم که تصور می‌کنیم با پایان یافتن مراسم، کار نیز تمام شده است، در حالی که پایان برنامه، آغاز یک کار بزرگ‌تر یعنی تحقق اهداف آن است.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه گفت: در مجموعه برنامه‌های انجام‌شده، هدفمندی را به‌خوبی مشاهده کردم و این نکته بسیار مهمی است؛ اما باید به‌صورت مستمر رصد شود که آیا به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کرده‌ایم یا خیر.

پیام شهدا «مقاومت» است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به آموزه‌های تاریخی قرآن کریم گفت: خداوند متعال بخش قابل توجهی از قرآن را به بیان وقایع تاریخی و معرفی شخصیت‌های بزرگ اختصاص داده است و پس از بیان این وقایع، هدف و درس آن‌ها را برای جامعه مشخص می‌کند؛ بنابراین نقل تاریخ و معرفی شخصیت‌ها باید با هدف ایجاد یک روحیه و رویه در جامعه همراه باشد.

وی افزود: برگزاری یادواره شهدا نیز باید با همین نگاه دنبال شود و هدف آن، نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت در جامعه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه فرهنگ مقاومت محدود به حوزه نظامی نیست، اظهار کرد: مقاومت تنها مقاومت نظامی نیست، بلکه مقاومت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و فناوری و امنیتی نیز از ابعاد مقاومت به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: باید پیام شهدا را به نسل امروز و آینده معرفی و در جامعه نهادینه کنیم؛ پیام شهدا، ایستادگی و مقاومت است و قیام و جهاد آنان، حرکت در مسیر پیروزی حتی با هزینه کردن جان بوده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز که در شرایط جنگی قرار داریم، برگزاری چنین برنامه‌هایی ارزش مضاعف پیدا می‌کند؛ چراکه فرهنگ هشت سال دفاع مقدس باید برای جامعه امروز بازخوانی شود تا رزمندگان، مردم و به‌ویژه جوانان و نوجوانان با همان فرهنگ و روحیه تربیت شوند.

وی افزود: پس از هدفمندی برنامه‌ها، باید یک راهبرد از دل یادواره‌های شهدا استخراج شود و آن راهبرد، «مقاومت تا مرز شهادت» است.

ضرورت توجه به جنگ روایت‌ها و تبیین فرهنگ مقاومت

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در فضای سیاسی و اجتماعی کشور اظهار کرد: امروز برخی افراد در برابر تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی، سخنانی مطرح می‌کنند که با فرهنگ مقاومت سازگار نیست و حتی گاهی از ضرورت واگذاری بخشی از مؤلفه‌های عزت کشور برای جلوگیری از جنگ سخن گفته می‌شود.

وی افزود: تصور اینکه با دادن بخشی از داشته‌ها و مؤلفه‌های قدرت و عزت کشور به دشمن، مسئله تمام می‌شود، اشتباه است؛ چراکه دشمن با گرفتن یک امتیاز متوقف نمی‌شود و ممکن است این روند آغاز مطالبات بعدی او باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن گفت: فرهنگ مقاومتی که شهدای ما در هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشتند، باید به جامعه منتقل شود و حق مقاومت در جامعه نهادینه شود.

ضرورت ثبت و حفظ اسناد دفاع مقدس و تاریخ بوشهر

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین دانشنامه دفاع مقدس و ثبت وقایع جنگ‌های اخیر را اقدامی مهم و ماندگار دانست و گفت: تدوین معارف هشت سال دفاع مقدس و ثبت وقایع جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه، کار بسیار بزرگی است و باید با دقت و عمق انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر یکی از ضعف‌های جدی استان را نبود آرشیو و اسناد تاریخی کافی عنوان کرد و افزود: متأسفانه در استان بوشهر در زمینه آرشیو و اسناد تاریخی با مشکلات جدی مواجه هستیم و همین مسئله باعث شده بخش‌هایی از تاریخ استان به‌درستی ثبت و حفظ نشود.

وی با اشاره به شهادت شهید رئیسعلی دلواری بیان کرد: با وجود اهمیت تاریخی مبارزات رئیسعلی دلواری، حتی یک تصویر مستند از خود او در اختیار نداریم، در حالی که تصاویر بسیاری از افرادی که در مقابل او قرار داشتند موجود است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری ادامه داد: اگر اسناد و مدارک در همان زمان ثبت و حفظ می‌شد، امروز مسائل و اطلاعات بسیار بیشتری درباره آن دوره تاریخی در اختیار داشتیم.

وی با اشاره به برخی مناطق تاریخی استان بوشهر گفت: بسیاری از جغرافیای جنگ‌ها و مبارزات تاریخی استان نیز در معرض نابودی قرار دارند؛ مناطقی که در آنها میان مردم منطقه و نیروهای انگلیسی درگیری‌هایی رخ داده و شهدایی تقدیم شده‌اند، اما امروز به دلیل نبود شناخت و مستندات کافی، حتی هویت و موقعیت برخی از این مناطق نیز در معرض فراموشی قرار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: وقتی اسناد، مدارک و آثار تاریخی از بین برود و اهتمام لازم برای حفظ آنها وجود نداشته باشد، بخشی از عوامل افتخارآفرین تاریخ استان نیز از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به اهمیت اسناد برجای‌مانده از دوره‌های تاریخی گفت: بخشی از اطلاعات امروز ما درباره تاریخ بوشهر از اسناد و نوشته‌های خارجی‌ها به دست آمده است؛ بنابراین باید از امروز برای ثبت دقیق وقایع و حفظ اسناد اقدام کنیم.

وقایع جنگ‌های اخیر باید دقیق و عمیق ثبت شود

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق وقایع جنگ‌های اخیر گفت: باید تمام وقایع جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه به‌صورت دقیق و عمیق ثبت شود و عکس‌ها، اسناد و خاطرات نیز حفظ شوند.

وی افزود: باید کاری کنیم که صد یا دویست سال آینده، اگر کسی پرسید آمریکا در این مقطع تاریخی با بوشهر چه کرده است، اسناد و مدارک دقیق و قابل استنادی برای پاسخ وجود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با انتقاد از کمبود اسناد تصویری درباره برخی رویدادهای مهم استان اظهار کرد: حتی برای نماز جمعه بوشهر که سابقه برگزاری آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، برای برخی موضوعات تاریخی به تعداد محدودی عکس دسترسی داریم و این یک آسیب جدی است.

وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز تصاویر و فیلم‌های بسیار محدودی از جبهه‌های استان در اختیار داریم و باید با توسعه خاطره‌نگاری و ثبت اسناد، از تکرار این خلأ تاریخی جلوگیری کنیم.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری بر توجه جدی به آرشیو، اسناد، عکس‌ها و خاطرات تأکید کرد و گفت: در کنار هدفمندی برنامه‌ها و تحقق راهبرد مقاومت بر اساس بینش رهبر معظم انقلاب، باید به حفظ اسناد و آثار نیز توجه ویژه داشته باشیم.

برنامه‌های فرهنگی باید جامعه را برای مقابله با توطئه‌های دشمن آماده کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اجتماعی کشور گفت: دشمنانی که در عرصه جنگ نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند، ممکن است تلاش کنند از طریق ایجاد آشوب و آسیب‌های اجتماعی، فضای داخلی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: باید با استفاده از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، مردم را به‌گونه‌ای وارد صحنه کنیم که دشمن حتی نتواند در طراحی‌های خود برای ایجاد مزاحمت‌ها و آسیب‌های اجتماعی جایگاهی پیدا کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در برخی برنامه‌ها خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت حضور مردم برای تقویت انسجام اجتماعی، حفظ روحیه مقاومت و مقابله با طراحی‌های دشمن استفاده شود.

موزه دفاع مقدس؛ یادگار ماندگار رهبر شهید

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در پایان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی موزه دفاع مقدس، اظهار کرد: این مجموعه یادگاری ارزشمند از رهبر شهید است که با اختصاص اعتبار و زمین، زمینه شکل‌گیری آن را فراهم کردند.

وی با قدردانی از فرماندهی نیروی دریایی برای همکاری در اختصاص زمین این مجموعه گفت: امیدواریم این اقدام ارزشمند به نتیجه برسد و موزه دفاع مقدس استان به یک مجموعه ماندگار و اثرگذار در حوزه حفظ آثار و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران این مجموعه، برای موفقیت آنان در ادامه این مسیر آرزوی توفیق کرد.