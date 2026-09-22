به گزارش خبرنگار مهر، آیین‌نامه تخصیص واحدهای خوابگاه‌های متأهلی با هدف ایجاد سازوکاری شفاف، عادلانه و غیرسلیقه‌ای برای تخصیص واحدهای خوابگاهی به دانشجویان متأهل، حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده، حمایت از دانشجویان دارای فرزند و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شد.

بر اساس این آیین‌نامه، ایجاد وحدت رویه، شفافیت، کاهش اعمال سلیقه و پیشگیری از تبعیض در احراز شرایط، اولویت‌بندی و تخصیص خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از اهداف این دستورالعمل اعلام شده است.

این آیین‌نامه درخصوص کلیه واحدهای خوابگاه‌های متأهلی تحت مدیریت یا نظارت دانشگاه و/یا صندوق رفاه دانشجویان قابل اجرا بوده و متقاضیان واجد شرایط را شامل می‌شود.

شرایط دریافت خوابگاه متأهلی

بر اساس آیین‌نامه، دانشجوی متأهل، دانشجویی است که مطابق مدارک رسمی، شامل شناسنامه و عقدنامه، دارای همسر دائم باشد. خوابگاه متأهلی نیز واحد اقامتی مستقل یا نیمه‌مستقلی است که با هدف اسکان دانشجویان متأهل و خانواده آنان اختصاص یافته است.

متقاضی برای بهره‌مندی از خوابگاه متأهلی باید در زمان درخواست به تحصیل در دانشگاه اشتغال داشته باشد، مدارک معتبر دال بر ازدواج دائم ارائه کند، منع قانونی یا انضباطی برای استفاده از خدمات رفاهی دانشگاه نداشته باشد و در زمان درخواست نیز فاقد واحد خوابگاه متأهلی فعال باشد؛ مگر در مواردی که مطابق ضوابط، امکان جابه‌جایی یا تمدید اسکان وجود داشته باشد.

حضور همسر در واحد خوابگاه متأهلی اصل بوده و استفاده از واحد به صورت مجردی، واگذاری آن به غیر یا استفاده غیرمجاز از واحد، تخلف محسوب می‌شود.

ثبت درخواست در سامانه صندوق رفاه

درخواست‌های بهره‌مندی از خوابگاه‌های متأهلی باید در سامانه صندوق رفاه ثبت شود. متقاضی موظف است مدارک هویتی، سند ازدواج، اطلاعات افراد تحت تکفل و سایر مدارک مؤثر در امتیازدهی را به دانشگاه ارائه کند.

دانشگاه نیز موظف است معیارها و شیوه راستی‌آزمایی را پیش از شروع ثبت درخواست اقامت دانشجویان اطلاع‌رسانی کند. مسئولیت صحت اطلاعات و مدارک ارائه‌شده بر عهده متقاضی است.

امتیازدهی؛ مبنای تعیین رتبه متقاضیان

تخصیص واحدهای خوابگاه متأهلی بر اساس مجموع امتیازات حاصل از معیارهای تعیین‌شده انجام می‌شود و متقاضیان بر اساس مجموع امتیازات از بالاترین به پایین‌ترین رتبه‌بندی شده و واحدهای موجود به ترتیب اولویت به آنان اختصاص می‌یابد.

بر اساس جدول امتیازدهی، بارداری همسر یا داشتن فرزند زیر دو سال، پس از ارزیابی شورای امور خوابگاه‌ها، ۱۰ امتیاز دارد.

داشتن فرزند نیز به ازای هر فرزند تحت تکفل، پنج امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز خواهد داشت.

اشتغال هر دو زوج به تحصیل تمام‌وقت در دانشگاه، به ازای هر زوج ۷.۵ امتیاز و در مجموع ۱۵ امتیاز دارد.

در بخش مقطع تحصیلی متقاضی نیز برای دانشجوی دکتری ۱۵ امتیاز، کارشناسی ارشد ۱۰ امتیاز و کارشناسی و سایر مقاطع پنج امتیاز در نظر گرفته شده است.

معلولیت و شرایط خاص جسمی براساس درصد معلولیت یا تأیید کمیسیون یا پزشک معتمد، تا سقف ۲۰ امتیاز خواهد داشت.

سابقه ثبت‌نام و مدت انتظار نیز به ازای هر نیمسال دو امتیاز و حداکثر ۱۰ امتیاز دارد.

نداشتن مسکن ملکی در شهر محل تحصیل، پس از ارزیابی شورای امور خوابگاه‌ها، پنج امتیاز و وضعیت معیشتی و نیازمندی‌های مالی نیز پس از ارزیابی شورای امور خوابگاه‌ها پنج امتیاز خواهد داشت.

بر این اساس، مجموع امتیازات قابل محاسبه برای هر متقاضی ۱۰۰ امتیاز تعیین شده است.

شرایط محاسبه امتیازات

مطابق آیین‌نامه، مجموع امتیازات هر متقاضی مبنای تعیین رتبه وی خواهد بود و امتیاز مربوط به فرزند صرفاً در صورت احراز تحت تکفل بودن فرزند قابل محاسبه است.

امتیاز بارداری با ارائه مدارک معتبر پزشکی اعمال می‌شود و امتیاز معلولیت و شرایط خاص جسمی نیز پس از ارائه مستندات معتبر و تأیید مرجع پزشکی یا کمیسیون ذی‌صلاح قابل محاسبه خواهد بود.

امتیاز سابقه انتظار از زمان ثبت درخواست معتبر و کامل متقاضی محاسبه می‌شود و در صورت عدم تکمیل مدارک، تاریخ تکمیل پرونده ملاک خواهد بود.

همچنین هر متقاضی صرفاً از امتیازاتی برخوردار می‌شود که شرایط آن را در زمان بررسی دارا باشد.

اولویت‌بندی در صورت تساوی امتیازات

در صورت برابر بودن مجموع امتیازات دو یا چند متقاضی، اولویت به ترتیب با متقاضی دارای فرزند بیشتر، متقاضی دارای فرزند با سن کمتر، متقاضی دارای مدت انتظار بیشتر و متقاضی دارای معلولیت و شرایط خاص جسمی خواهد بود.

در صورت تداوم تساوی در جمع امتیاز، اولویت با متقاضی‌ای است که تاریخ ثبت درخواست وی مقدم باشد.

مدت اسکان دانشجویان متأهل

مدت اسکان دانشجوی متأهل تابع سنوات مجاز، ضوابط دانشگاه و ظرفیت خوابگاه بوده و حداکثر تا پایان سنوات مجاز تحصیل قابل تمدید است.

تمدید اسکان منوط به استمرار شرایط دانشجویی، تأهل و رعایت مقررات خوابگاه و همچنین تأیید شورای امور خوابگاه‌ها خواهد بود.

دریافت واحد خوابگاه در یک دوره، حقی دائمی برای ادامه اسکان ایجاد نمی‌کند.

چه مواردی موجب لغو اسکان می‌شود؟

شورای امور خوابگاه‌ها می‌تواند در مواردی از جمله فراغت از تحصیل یا قطع رابطه دانشجویی، طلاق یا پایان رابطه زوجیت، ارائه اطلاعات یا مدارک خلاف واقع، واگذاری واحد به غیر، استفاده از واحد به صورت غیرمتعارف یا خارج از هدف تعیین‌شده، عدم سکونت مؤثر و مستمر در واحد، ایجاد خسارت عمدی یا تخلف جدی از مقررات خوابگاه، نسبت به لغو اسکان اقدام کند.

همچنین احراز برخورداری از مسکن مناسب در شهر محل تحصیل، در صورتی که این موضوع در ضوابط دانشگاه موجب لغو اسکان باشد، از دیگر موارد لغو اسکان خواهد بود.

نحوه تعیین اجاره‌بها و هزینه‌های اسکان

اجاره‌بها، هزینه‌های خدمات و سایر وجوه قابل دریافت از ساکنان، مطابق ضوابط و تعرفه‌های ابلاغی صندوق رفاه دانشجویان و مراجع ذی‌صلاح تعیین و دریافت خواهد شد.

مسئولیت‌های دانشجویان ساکن خوابگاه

ساکنان موظف‌اند مقررات عمومی و انضباطی دانشگاه و خوابگاه را رعایت کنند، از واحد خوابگاهی صرفاً برای سکونت خود و خانواده استفاده کنند، از ایجاد مزاحمت برای سایر خانواده‌ها خودداری کنند و در حفظ اموال، تجهیزات و تأسیسات خوابگاه کوشا باشند.

انجام تغییرات ساختمانی، جابه‌جایی تأسیسات یا تغییر کاربری واحد بدون مجوز مجاز نیست و ساکنان موظف‌اند هنگام تخلیه، واحد را در وضعیت مناسب و مطابق صورتجلسه تحویل دهند.

در صورت سهل‌انگاری و ایجاد خسارت عمدی به اقلام و تجهیزات واحد خوابگاهی، دانشجو مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

پیش‌بینی سازوکار اعتراض

متقاضی می‌تواند حداکثر ظرف مدت تعیین‌شده توسط شورای امور خوابگاه‌ها نسبت به امتیاز یا رتبه اعلام‌شده اعتراض خود را ثبت کند.

اعتراض باید مستند و صرفاً نسبت به اطلاعات و امتیازات محاسبه‌شده باشد. شورای امور خوابگاه‌ها نیز موظف است اعتراض دانشجو را ظرف مدت ۱۰ روز کاری بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند.

تأکید آیین‌نامه بر شفافیت

دانشگاه موظف است معیارهای امتیازدهی، نحوه محاسبه امتیازات و فرآیند اعتراض را پیش از شروع فرآیند ثبت درخواست به اطلاع متقاضیان برساند.

تخصیص واحدها نیز باید حتی‌الامکان به صورت سامانه‌ای و بر اساس رتبه حاصل از امتیازدهی انجام شود.

همچنین هرگونه تغییر در رتبه یا تخصیص خارج از فرآیند امتیازدهی باید با ذکر دلیل، مستند قانونی و تصویب کمیته اسکان ثبت شود.

فهرست رتبه‌بندی متقاضیان نیز با رعایت الزامات حفظ حریم خصوصی، باید برای اطلاع و امکان پیگیری منتشر یا در سامانه قابل مشاهده باشد.

توجه ویژه به خانواده‌های دارای فرزند

در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دانشگاه موظف است ضمن توسعه و بهسازی خوابگاه‌های متأهلی، ظرفیت موجود را با توجه به تعداد دانشجویان متأهل، به‌ویژه خانواده‌های دارای فرزند، مدیریت کند.