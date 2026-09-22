به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی همدان اعلام کرد که حوالی ساعت ۲ بامداد امروز ۳۱ شهریورماه، وقوع یک فقره آتش‌سوزی در یک فروشگاه لوازم خانگی در برج زاگرس به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

با توجه به حساسیت محل حادثه و احتمال گسترش آتش به طبقات بالاتر بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امدادی از ایستگاه‌های «ایثار»، «ارم» و «شاهد» به محل اعزام شدند. با رسیدن نخستین اکیپ‌ها مشخص شد به دلیل حجم بالای کالاهای قابل اشتعال در فروشگاه شعله‌های آتش به‌سرعت در حال پیشروی بوده و به بخشی از شعبه بانک مجاور نیز سرایت کرده که این وضعیت خطر بروز یک فاجعه بزرگ در این برج مرتفع را به‌شدت افزایش داده بود.

آتش‌نشانان همدانی در عملیاتی نفس‌گیر و دشوار که سه ساعت به طول انجامید موفق شدند با محاصره آتش و ایجاد حلقه حفاظتی ضمن مهار کامل حریق در فروشگاه و بانک مذکور از سرایت شعله‌ها به بدنه اصلی و طبقات مسکونی اداری برج زاگرس جلوگیری کنند.

در طول این عملیات حساس و به‌منظور کنترل دقیق بحران مدیران مناطق و معاونت عملیاتی سازمان آتش‌نشانی همدان نیز در محل حضور یافته و روند اطفای حریق را فرماندهی کردند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و علت وقوع آن از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.