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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱

مهار آتش‌سوزی گسترده در برج زاگرس همدان

مهار آتش‌سوزی گسترده در برج زاگرس همدان

همدان- روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان از مهار موفقیت‌آمیز آتش‌سوزی گسترده در یک فروشگاه لوازم خانگی واقع در «برج زاگرس» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی همدان اعلام کرد که حوالی ساعت ۲ بامداد امروز ۳۱ شهریورماه، وقوع یک فقره آتش‌سوزی در یک فروشگاه لوازم خانگی در برج زاگرس به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

با توجه به حساسیت محل حادثه و احتمال گسترش آتش به طبقات بالاتر بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امدادی از ایستگاه‌های «ایثار»، «ارم» و «شاهد» به محل اعزام شدند. با رسیدن نخستین اکیپ‌ها مشخص شد به دلیل حجم بالای کالاهای قابل اشتعال در فروشگاه شعله‌های آتش به‌سرعت در حال پیشروی بوده و به بخشی از شعبه بانک مجاور نیز سرایت کرده که این وضعیت خطر بروز یک فاجعه بزرگ در این برج مرتفع را به‌شدت افزایش داده بود.

آتش‌نشانان همدانی در عملیاتی نفس‌گیر و دشوار که سه ساعت به طول انجامید موفق شدند با محاصره آتش و ایجاد حلقه حفاظتی ضمن مهار کامل حریق در فروشگاه و بانک مذکور از سرایت شعله‌ها به بدنه اصلی و طبقات مسکونی اداری برج زاگرس جلوگیری کنند.

در طول این عملیات حساس و به‌منظور کنترل دقیق بحران مدیران مناطق و معاونت عملیاتی سازمان آتش‌نشانی همدان نیز در محل حضور یافته و روند اطفای حریق را فرماندهی کردند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و علت وقوع آن از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

کد مطلب 6954659

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