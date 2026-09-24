پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه غفاری شهیر، ضمن تبریک و گرامیداشت دوم مهرماه بهعنوان روز ملی غار پاک، با تأکید بر شعار هفدهمین سال روز ملی غار پاک با عنوان «غارها شناسنامه تاریخند؛ حفاظت از غار، حراست از منزلگاه دیرین بشری» اظهار کرد: این شعار بر اهمیت حفاظت از غارها بهعنوان بخشی از میراث طبیعی و تاریخی کشور و ضرورت توجه و مشارکت عمومی در صیانت از این زیستبومهای ارزشمند تأکید دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر گونههای مهم و ارزشمندی در غارهای کشور زیست میکنند؛ ازاینرو، شناسایی و معرفی تنوع زیستی فون غارزیان ایران و تهیه اطلس غارزیان کشور، توسط دبیرخانه کارگروه غارشناسی ایران در حال پیگیری و انجام است.
غفاری شهیر افزود: امسال بیش از ۱۰۰ غار در سراسر کشور، با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و کارگروه غارشناسی و با همکاری انجمن غار و غارشناسی ایرانیان، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان زمینشناسی، پاکسازی خواهد شد.
وی بیان کرد: برنامههای پاکسازی غارها بهصورت گسترده تا پایان ششم مهرماه در استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.
دبیر کارگروه غارشناسی ایران در پایان خاطرنشان کرد: غارهای ایران از نظر تعداد و تنوع، از ظرفیت قابل توجهی برخوردارند و از جنبههای زیستی، تاریخی، منابع آبی، زمینشناختی و گردشگری دارای اهمیت بالایی هستند. ازاینرو، از تمامی دوستداران محیط زیست، جوامع محلی و تشکلهای مردمنهاد دعوت میکنیم با نگاهی مسئولانه، در مسیر حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند طبیعی و تاریخی کشور، همراه و همیار ما باشند.
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