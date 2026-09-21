جشنواره ابوذر؛ فرصتی برای روایت مسائل و ظرفیت‌ های ماسال و رضوانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا شامگاه دوشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان رضوانشهر با موضوع نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر، با اشاره به اهمیت رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: رسانه در شرایط امروز یکی از مؤلفه‌های مهم اثرگذاری اجتماعی است و فعالان رسانه‌ای در شکل‌دهی به افکار عمومی و روایت مسائل جامعه نقش قابل توجهی دارند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌های محلی افزود: بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرستان‌ها، اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را از رسانه‌ها و کانال‌های محلی دریافت می‌کنند و همین مسئله نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه رسانه‌های بومی است.

فرمانده سپاه ماسال با اشاره به اهمیت روایت نخست ادامه داد: زمانی که یک موضوع برای نخستین بار در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد، اصلاح و تغییر آن در ادامه دشوار خواهد بود، بنابراین فعالان رسانه‌ای باید در انتخاب و انتشار روایت نخست دقت لازم را داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی و صحت‌سنجی منتشر کنند.

پارسا با اشاره به تجربه سال‌های اخیر در عرصه رسانه‌ای گفت: در برخی مقاطع، حجم قابل توجهی از تولیدات رسانه‌ای پیرامون رویدادهای اجتماعی شکل گرفت و این تجربه نشان داد که در عرصه روایت مسائل، رسانه‌ها باید با دقت، شفافیت و اتکا به اطلاعات مستند فعالیت کنند.

جشنواره ابوذر؛ فرصتی برای تقویت جریان رسانه‌ای

وی جشنواره رسانه‌ای ابوذر را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت تولید محتوای حرفه‌ای دانست و تصریح کرد: این جشنواره طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از رویدادهای رسانه‌ای برگزار شده و امسال نیز تلاش شده است ظرفیت رسانه‌ای شهرستان‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه ماسال افزود: در بسیاری از شهرستان‌ها خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای توانمندی حضور دارند که مسائل، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های منطقه خود را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند روایت‌های دقیق و مؤثری از این موضوعات ارائه کنند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر گفت: این جشنواره به صورت مشترک میان دو شهرستان برگزار می‌شود تا ضمن ایجاد فضای رقابت رسانه‌ای، زمینه شناسایی و تقویت ظرفیت‌های موجود در حوزه رسانه فراهم شود.

هدف جشنواره؛ فراتر از یک رقابت رسانه‌ای

پارسا با تأکید بر اینکه هدف جشنواره صرفاً برگزاری یک رقابت رسانه‌ای نیست، بیان کرد: انتظار داریم این جشنواره به تولید محتوای ماندگار درباره مسائل و ظرفیت‌های ماسال و رضوانشهر منجر شود و موضوعات مهم و مسائل مبتلابه این دو شهرستان از نگاه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی سوژه‌ پردازی را یکی از نیازهای مهم رسانه امروز دانست و گفت: ممکن است خبرنگاری قلم توانمندی داشته باشد یا یک فعال رسانه‌ای در تولید محتوا مهارت بالایی داشته باشد، اما اگر سوژه مناسب و اثرگذار به درستی شناسایی نشود، آن محتوا نیز نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.

فرمانده سپاه ماسال افزود: به همین دلیل در این جشنواره علاوه بر کیفیت تولید محتوا، موضوع سوژه‌یابی و پرداختن به مسائل واقعی شهرستان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معرفی دبیر جشنواره و هیئت داوران

پارسا با اشاره به انتخاب سید هادی منفرد به عنوان دبیر نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر اظهار کرد: ترکیب هیئت داوران جشنواره نیز مشخص شده و جزئیات مربوط به بخش‌ های مختلف و داوری آثار به زودی از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به پیشینه رسانه‌ای گیلان خاطرنشان کرد: این استان از سابقه و ظرفیت قابل توجهی در حوزه رسانه برخوردار است و باید این میراث رسانه‌ای در تولید محتوای امروز نیز استمرار پیدا کند.

رسانه؛ پل ارتباطی مردم و مسئولان

فرمانده سپاه ماسال رسانه را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و گفت: رسانه باید از یک سو به مسئولان در شناخت مسائل و مشکلات جامعه کمک کند و از سوی دیگر مطالبات و دیدگاه‌های مردم را به مسئولان منتقل کند.

وی افزود: اگر این ارتباط به شکل صحیح و حرفه‌ای برقرار شود، رسانه می‌تواند در شناسایی و پیگیری مسائل شهرستان‌ها و کمک به حل مشکلات جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

پارسا در پایان ابراز امیدواری کرد نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر زمینه‌ای برای تولید محتوای حرفه‌ای، شناسایی سوژه‌های اثرگذار و معرفی ظرفیت‌های رسانه‌ای این دو شهرستان فراهم کند.