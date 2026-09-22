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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۷

اعزام کاروان ۹۲ نفره لنگرود به مناطق عملیاتی غرب کشور

اعزام کاروان ۹۲ نفره لنگرود به مناطق عملیاتی غرب کشور

لنگرود- همزمان با هفته دفاع مقدس، کاروان ۹۲ نفره راهیان نور شهرستان لنگرود برای بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دوران دفاع مقدس در غرب کشور اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس صبح سه‌شنبه، کاروانی متشکل از ۹۲ نفر از شهرستان لنگرود به منظور بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شد.

این کاروان در جریان این سفر که از ۳۱ شهریورماه آغاز شده و تا دوم مهرماه ادامه خواهد داشت، از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دوران دفاع مقدس در چهارزبر، سرپل‌ذهاب، پاوه، قصرشیرین و روانسر بازدید خواهد کرد.

شرکت‌کنندگان در این اردو ضمن حضور در مناطق عملیاتی غرب کشور، با بخشی از حماسه‌ها و رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

این سفر با هدف آشنایی نسل‌های جدید با تاریخ و فرهنگ ایثار و مقاومت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس انجام می‌شود.

کد مطلب 6954593

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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      پاسخ
      انشالله که نسل جدید رفته باشن.

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