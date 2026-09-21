حجت‌الاسلام سید حامد حسینی اشکوری، در گفتگو با خبرنگار مهر از بازدید از بقاع متبرکه منطقه دیوشل و تالش‌محله خبر داد و اظهار کرد: هدف اولیه این بازدید بررسی وضعیت این اماکن مذهبی بوده است.

وی با اشاره به برگزاری بازدیدها و جلسات هفتگی با هدف بررسی وضعیت بقاع متبرکه، تصریح کرد: این بازدید با هدف بررسی و ساماندهی وضعیت هیئت امنای بقاع، امور مربوط به موقوفات و قبرستان‌های پیرامون بقاع و همچنین بررسی مسائل فرهنگی، عمرانی و خدماتی این اماکن انجام می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود افزود: یکی از اولویت‌های ما در این بازدیدها، شناسایی ظرفیت‌ها و مشکلات موجود در بقاع متبرکه و پیگیری مسائل آنها در چارچوب ضوابط اوقاف است تا بتوانیم زمینه ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی این اماکن را فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی اشکوری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی و ارتباط مستمر با هیئت امنا بیان کرد: ساماندهی امور بقاع متبرکه بدون همکاری و همراهی هیئت امنا و اهالی منطقه امکان‌پذیر نیست و تلاش داریم با بررسی دقیق مسائل هر بقعه، برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت و نیازهای همان منطقه انجام شود.

وی در پایان گفت: رسیدگی به وضعیت عمرانی بقاع، توجه به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و ساماندهی امور مرتبط با قبرستان‌ها از جمله موضوعاتی است که در بازدیدهای هفتگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و موارد نیازمند پیگیری نیز در دستور کار اداره اوقاف قرار خواهد گرفت.