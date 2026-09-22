خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامیصفت: در آستانه بازگشایی مدارس بازار لوازمالتحریر همدان به شکل عجیبی دچار پارادوکس شده است. خیابانها و راستهبازارهایی که تا چندی پیش خلوت بودند حالا از همهمه اولیا و دانشآموزانی پر شده که گویی در جستجوی خرید برای آغاز سال تحصیلی جدید هستند اما در پیشخوان حدود ۲۶۰ واحد صنفی خرازی و لوازمالتحریر فعال در شهرستان همدان خبری از آن جنبوجوش اقتصادی سالهای گذشته نیست.
هزینههای حداقلی برای تهیه نوشتافزار یک دانشآموز ابتدایی عددی بین ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان را نشان میدهد و این رقم برای مقاطع بالاتر به بازه ۳.۵ تا ۷ میلیون تومان میرسد، هزینهای که با توجه به وضعیت معیشتی بخش بزرگی از درآمد ماهانه خانوارها را میبلعد.
این رکود تنها زاییده قیمتها نیست بلکه بخشی از آن محصول سردرگمی والدین نسبت به برنامههای آموزشی است. بسیاری از خانوادهها همچنان میان تهیه پکهای کامل و خریدهای حداقلی مردد ماندهاند و در نتیجه حجم خریدهای واقعی نسبت به سالهای گذشته ریزش داشته است.
نکته مشهود در بازار امسال تسخیر کامل قفسهها از سوی تولیدات داخلی است؛ محصولاتی که حالا بیش از ۹۰ درصد بازار را تشکیل میدهند. اگرچه کیفیت نوشتافزار ایرانی رشد چشمگیری داشته و نیاز به واردات کالاهای خارجی گرانقیمت را از بین برده است اما حتی این خودکفایی هم نتوانسته چراغ کسبوکار مغازهداران را آنطور که باید روشن نگه دارد.
حالا در واپسین ساعات شهریور بازار نوشتافزار همدان با وجود شلوغی اما رونق چندانی ندارد و مردم از وضعیت قیمت نوشت افزار، کیف و وسایل آموزشی مورد نیاز دانش آموزان گلایه مند هستند.
افزایش قیمت لوازم التحریر سبد خرید خانوار را تحت تاثیر قرار داده است
فاطمه حبیبی مادر همدانی که برای خرید نوشت افزار به بازار مراجعه کرده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای روانی حاکم بر خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید اظهار کرد: شاید باور آن سخت باشد اما بسیاری از خانوادهها امسال اشتیاق چندانی برای بازگشایی حضوری مدارس ندارند و ترجیح میدهند آموزشها همچنان در بستر اپلیکیشن «شاد» و به صورت مجازی دنبال شود.
وی افزود: هزینههای نوشتافزار، کیف و ملزومات مدارس به قدری افزایش یافته که سبد خرید خانوادهها را به شدت تحتالشعاع قرار داده است و در شرایط فعلی تهیه ملزومات ابتدایی برای یک دانشآموز خود به چالشی بزرگ بدل شده و بسیاری از والدین در تامین ابتداییترین اقلام با مشکل مواجه هستند.
این مادر همدانی عنوان کرد: من ۲ فرزند مدرسهای دارم و با نگاهی به قیمتهای بازار واقعا توانایی تهیه یک پکیج کامل لوازمالتحریر برای هر ۲ فرزندم را ندارم و دغدغههای مالی باعث شده که حتی آغاز سال تحصیلی که باید نویدبخش نشاط برای کودکانمان باشد برای بسیاری از ما خانوادهها به دورانی پراسترس و نگرانکننده تبدیل شود.
گلایه کاسبان از کاهش قدرت خرید مشتریان
عباس حیدری یکی از کسبه بازار لوازمالتحریر همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت بازار نوشتافزار امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار متفاوت است و اگرچه خیابانها و مغازهها شلوغ به نظر میرسند و مردم برای خرید تردد میکنند اما این شلوغی فریبنده بوده و متاسفانه خبری از آن خریدهای عمده و پررونق سابق در کار نیست.
وی افزود: خانوادهها وقتی به مغازه مراجعه میکنند به جای خرید کامل اقلام تحصیلی سعی دارند تنها به حداقلهای ضروری و اولیه بسنده کنند و بسیاری از مشتریان پس از دیدن قیمتها تعداد اقلام سبد خرید خود را کاهش میدهند.
این فعال صنفی عنوان کرد: تمام امید ما کاسبان رسته نوشت افزار همین بازه زمانی کوتاه در آستانه بازگشایی مدارس است اما با این شرایط درآمد حاصل از آن به سختی هزینههای جاری مغازه شامل اجارهبها، مالیات و هزینههای انبارداری را پوشش میدهد و ما بهعنوان کاسب همپای مردم از گرانیها در مضیقه هستیم.
حیدری ادامه داد: امیدواریم با مدیریت درست بازار قدرت خرید مردم احیا شود تا هم رونق به کسبوکار ما برگردد و هم دانشآموزان بدون دغدغه لوازم مورد نیاز خود را تهیه کنند.
بیش از ۹۰ درصد نوشت افزار بازار تولید داخل است
امیر گلبخش رئیس اتحادیه خرازی و لوازمالتحریر همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و حساسیت صنف نوشتافزار در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۶۰ واحد صنفی مجاز در زمینه خرازی و لوازمالتحریر در سطح شهرستان همدان مشغول به فعالیت هستند که تمامی پویایی، امیدواری و بخش عمدهای از گردش مالی سالانه آنها به بازه زمانی کوتاه شهریور و مهرماه گره خورده است.
وی با اشاره به تحولات مثبت ساختار تولید داخل در سالهای اخیر افزود: خوشبختانه شرایط بازار بهگونهای رقم خورده که بیش از ۹۰ درصد از اقلام موجود در بازار لوازمالتحریر ایران و همدان را تولیدات داخلی در برمیگیرد.
گلبخش خاطرنشان کرد: افزایش قابلتوجه کیفیت محصولات ایرانی از یکسو و هزینههای گزاف واردات، تعرفههای گمرکی و عدم تمایل واردکنندگان از سوی دیگر موجب شده تا سهم کالاهای خارجی به حداقل برسد تا جایی که امسال حتی اقلام جانبی پرمصرفی نظیر قمقمه، کیف، خطکش و تراش نیز بخش عمدهای از نیاز بازار را با اتکا به ظرفیتهای داخلی تامین کردهاند.
رئیس اتحادیه خرازی و لوازمالتحریر همدان با اشاره به تشریح ابعاد رکود حاکم بر بازار عنوان کرد: متاسفانه با وجود تنوع و کیفیت مطلوب کالاهای داخلی شرایط بازار نوشتافزار در سال جاری اصلا مساعد نیست و رکود بر آن سایه افکنده است.
وی افزود: وضعیت بازار نوشت افزار ریشه در ۲ عامل کلیدی دارد نخست تورم انباشتی و افت شدید قدرت خرید مردم که موجب شده الگوی مصرف خانوارها تغییر کند و بهطور نمونه خانوادهای که پیش از این برای فرزند محصل خود ۱۰ جلد دفتر تهیه میکرد اکنون ناچار است خرید خود را به ۵ یا ۶ جلد تقلیل دهد و عامل دوم سردرگمی و عدم قطعیت والدین نسبت به شیوه برگزاری کلاسها و دایر بودن مدارس است که موجب تاخیر و انقباض در سبد خرید خانوادهها شد.
گلبخش با اشاره به برآورد ریالی سبد خرید لوازمالتحریر برای خانوادهها خاطرنشان کرد: وقتی هزینههای آمادهسازی دانشآموزان را روی میز محاسبه میگذاریم ارقام قابلتوجهی به دست میآید بهطوریکه تهیه یک بسته کامل، استاندارد و معقول نوشتافزار برای دانشآموزان مقطع ابتدایی از حدود ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد و این رقم برای مقاطع تحصیلی بالاتر نظیر متوسطه اول و دوم حتی به بازه ۳.۵ تا ۷ میلیون تومان نیز افزون میشود.
وی در خصوص نظارتهای صنفی و قیمتگذاریها تصریح کرد: با وجود این حجم از فشار اقتصادی اصناف ما کمترین تخلف را داشتند بهطوریکه کنترل قیمتها با نظارت مستمر و مستقیم بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اتحادیه به صورت دقیق رصد میشود و اصناف اجازه افزایش قیمت خارج از عرف را ندارند و سود مجاز در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده و رقابت شدید موجود در بازار خود به مانعی جدی در برابر افزایش بیرویه قیمتها تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه خرازی و لوازمالتحریر همدان با اشاره به چالشهای ساختار توزیع اقلام آموزشی یادآور شد: یکی از گلایههای دیرینه همکاران ما تغییر در روند توزیع کتابهای درسی است چراکه در سالهای گذشته که توزیع بخشی از کتب درسی از طریق صنف انجام میشد این امر بستر مناسبی برای جذب مشتری و رونق همزمان بازار لوازمالتحریر فراهم میکرد اما واگذاری کامل توزیع کتاب به مدارس این مزیت فصلی را از کتابفروشان و واحدهای صنفی خرد سلب کرد.
گلبخش با اشاره به آسیبهای معیشتی وارد شده به فعالان این رسته صنفی افزود: رکود بازار امسال و تداوم افزایش هزینهها از جمله اجارهبها، مالیات و بیمه، خسارات جبرانناپذیری به برخی همکاران وارد کرده به طوری که آمار تغییر شغل، ابطال پروانههای کسب و در مواردی ورشکستگی واحدهای صنفی در این صنف روند نگرانکنندهای به خود گرفته که نیازمند حمایت جدی مسئولان ذیربط است.
مشارکت خیرین برای تامین نوشت افزار دانش آموزان کم برخوردار مشارکت کنند
وی با اشاره به ضرورت توجه به اقشار محروم جامعه خاطرنشان کرد: متاسفانه بررسیهای میدانی نشان میدهد که میزان ورود و مشارکت خیرین نیکاندیش برای تامین نوشتافزار دانشآموزان کمبرخوردار در سال جاری نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده درحالی که تقاضا و مراجعه خانوادههای نیازمند به اتحادیه و واحدهای صنفی برای دریافت حمایتهای تحصیلی به اوج خود رسیده است.
رئیس اتحادیه خرازی و لوازمالتحریر همدان عنوان کرد: از تمامی خیرین، نهادهای حمایتی و مردم نوعدوست همدان تقاضا داریم در این روزهای باقیمانده تا شروع سال تحصیلی دستگیری از کودکان نیازمند را فراموش نکنند تا هیچ دانشآموزی بهدلیل مشکلات مالی از تحصیل و داشتن ابزار اولیه یادگیری محروم نماند.
در پایان گفتنی است ساعتها به پایان تابستان نزدیک میشوند و زنگ مدارس در همدان فارغ از تمامی دغدغههایی که بر سر سفرههای خانوار و پیشخوان مغازهها سایه افکنده طنین انداز خواهد شد اما آنچه در این میان بیش از هر چیز اهمیت دارد ضرورت عبور دوشادوش مردم و مسئولان از این گردنه سخت معیشتی است.
به امید آنکه در سایه توجهات مسئولانه و البته همبستگی جامعه خیرین هیچ دانش آموزی در مسیر علم آموزی از داشتن ابزارهای حداقلی یادگیری باز نماند و مهرماه برای تمامی فرزندان این سرزمین آغازگر فصلی روشن و امیدوارانه باشد.
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