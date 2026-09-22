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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

کاراته در انتظار چهار مدال طلا؛ مرتضی نعمتی هم فینالیست شد

کاراته در انتظار چهار مدال طلا؛ مرتضی نعمتی هم فینالیست شد

بعد از کاتای تیمی بانوان، فاطمه زهرا سعید آبادی و علی اصغرآسیابری، مرتضی نعمتی هم با برتری مقابل همه رقبا راهی دیدار نهایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی کاراته ایران در روز سوم این بازیها، چهار نماینده داشت که در کاتای تیمی بانوان و سه وزن کومیته انفرادی، کاراته کای کشورمان به دیدار نهایی صعود کردند.

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، مقابل «آژیکانوف» از قزاقستان با نتیجه 8 بر صفر به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

نعمتی در ادامه «الوین باتیخان» از فیلیپین را نیز ۸ بر ۲ از پیش رو برداشت و به دیدار نهایی صعود کرد. وی در فینال برنده پیکار ترکمنستان وسوریه را پیش رو دارد.

بنابراین تیم ملی کاراته امروز شانس کسب چهار مدال طلا را دارد. تیم ملی کاتای بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی در مبارزه نهایی با ویتنام پیکار می کند.علی اصغر آسیابری برای کسب مدال طلا «محمد الجعفری» اردنی را پیش رو داد. فاطمه زهرا سعید آبادی هم در دیدار پایانی به مصاف «ادئولا» از مالزی خواهد رفت.

کد مطلب 6954547

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