به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح سهشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: این اعتبارات با هدف مقابله با تنشهای آبی، پایداری شبکه آب روستایی و افزایش آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته است.
وی افزود: از مجموع اعتبارات اختصاصیافته، ۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژههای کاهش هدررفت آب در شبکههای توزیع هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۷۵ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آبرسانی به بیش از ۶۰ مجتمع روستایی اختصاص یافته و با اجرای این طرحها، وضعیت آبرسانی این مناطق بهبود یافته است.
توکلی ادامه داد: ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان نیز برای تداوم خدمترسانی و آبرسانی سیار به بیش از ۴۰۰ روستای فاقد شبکه پایدار هزینه شده است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات مدیریت بحران گفت: ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این اعتبارات نیز برای نوسازی ناوگان و خرید تجهیزات تخصصی از جمله تانکرهای عملیاتی، دیزلژنراتور و بیل مکانیکی اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: تأمین این تجهیزات، توان عملیاتی شرکت را برای مدیریت شرایط اضطراری و استمرار خدماترسانی در زمان بروز حوادث افزایش میدهد.
توکلی تأکید کرد: اجرای این پروژهها با هدف ارتقای پایداری تأمین آب شرب، تحقق عدالت در توزیع خدمات و کاهش دغدغههای مردم استان در حوزه آب انجام میشود.
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