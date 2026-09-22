به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: این اعتبارات با هدف مقابله با تنش‌های آبی، پایداری شبکه آب روستایی و افزایش آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته، ۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه‌های کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۷۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبرسانی به بیش از ۶۰ مجتمع روستایی اختصاص یافته و با اجرای این طرح‌ها، وضعیت آبرسانی این مناطق بهبود یافته است.

توکلی ادامه داد: ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان نیز برای تداوم خدمت‌رسانی و آبرسانی سیار به بیش از ۴۰۰ روستای فاقد شبکه پایدار هزینه شده است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات مدیریت بحران گفت: ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این اعتبارات نیز برای نوسازی ناوگان و خرید تجهیزات تخصصی از جمله تانکرهای عملیاتی، دیزل‌ژنراتور و بیل مکانیکی اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: تأمین این تجهیزات، توان عملیاتی شرکت را برای مدیریت شرایط اضطراری و استمرار خدمات‌رسانی در زمان بروز حوادث افزایش می‌دهد.

توکلی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای پایداری تأمین آب شرب، تحقق عدالت در توزیع خدمات و کاهش دغدغه‌های مردم استان در حوزه آب انجام می‌شود.