محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد ۲۴ ساعت گذشته (مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵) جمعیت هلالاحمر استان اصفهان اظهار کرد: در بازه زمانی مذکور، نجاتگران و امدادگران این جمعیت مجموعاً در ۴ عملیات امدادی حضور یافته و به هموطنان حادثهدیده خدماترسانی کردند.
وی با تفکیک نوع مأموریتهای انجامشده افزود: از مجموع ۴ حادثه ثبتشده، ۲ مورد مربوط به حوادث جادهای در محورهای مواصلاتی استان بوده و ۲ مورد دیگر شامل ارائه خدمات حضوری به مراجعان و آسیبدیدگان بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به آمار نهایی آسیبدیدگان تصریح کرد: در جریان این سوانح، ۶ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۳ نفر متحمل آسیبهای جسمی شدند. با حضور بهموقع تیمهای عملیاتی، ۲ نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات پیشبیمارستانی جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. وی همچنین از فوت یک نفر در صحنه حوادث خبر داد.
مؤمنی درباره توان عملیاتی بهکارگرفته شده در این حوادث گفت: پایگاههای امداد و نجات «پلیسراه فلاورجان»، «چاله سیاه» شاهینشهر، «کوهپایه» و «ابیازن» نطنز به عنوان تیمهای عملیاتی در این حوادث مشارکت داشته و در کمترین زمان ممکن برای امدادرسانی در صحنه حاضر شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ضمن عرض تسلیت به بازماندگان، بار دیگر بر رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد و از عموم شهروندان خواست تا در صورت بروز هرگونه حادثه، با شماره ۱۱۲ تماس حاصل نمایند تا تیمهای امدادی بلافاصله جهت کمکرسانی اعزام شوند.
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