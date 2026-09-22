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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

بارش‌ها از پنجشنبه در سواحل خزر آغاز می‌شود؛ کاهش دمای هوا در راه است

بارش‌ها از پنجشنبه در سواحل خزر آغاز می‌شود؛ کاهش دمای هوا در راه است

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از اوایل شب پنجشنبه (۲ مهر) با نفوذ جریانات شمالی، بارش در سواحل خزر آغاز می‌شود و روز جمعه در شمال‌غرب کشور و سواحل خزر کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۳۱ شهریور) و فردا (چهارشنبه، یکم مهر) تنها در ارتفاعات آذربایجان غربی رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی افزود: طی این مدت در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش باد پدیده حاکم خواهد بود و در سایر مناطق نیز جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: اوایل شب پنجشنبه (۲ مهر) با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و گیلان افزایش ابر و بارش آغاز می‌شود.

هوا از روز جمعه خنک‌تر می‌شود

وی یادآور شد: روز جمعه (۳ مهر) در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در گیلان و مازندران، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۳۱ شهریور) صاف خواهد بود و از بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۲ درجه و حداکثر دما ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

تهران در انتظار وزش باد شدید و گردوخاک

وی ادامه داد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات نیز افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت، به‌ویژه امروز (۳۱ شهریور)، در ساعات بعدازظهر و غروب در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط نیز احتمال گرد و خاک وجود دارد.

کد مطلب 6954609
زهره آقاجانی

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