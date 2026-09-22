صیانت از نسل جوان، نیازمند عزم و همبستگی دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیامی فرارسیدن هفته دفاعمقدس را تبریک گفت:
در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، فرصت گرانبهایی برای بازخوانی یکی از پرافتخارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران اسلامی و یادآوری حماسه ملتی است که با اتکا به ایمان، وحدت، بصیرت و روحیه ایثار و فداکاری، در برابر تجاوز دشمن ایستاد و از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد.
دفاع مقدس، جلوهای ماندگار از قدرت ایمان و اراده یک ملت در صیانت از ارزشها و منافع ملی است؛ مکتبی که در آن، شهیدان و ایثارگران این سرزمین با نثار جان و مال خویش، درسهایی ماندگار از شجاعت، اخلاص، مسئولیتپذیری، همبستگی و مقاومت را برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتند.
بیتردید امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون مجاهدتها و جانفشانیهای مردان و زنان بزرگی است که در آن دوران تاریخی، در دفاع از ایران اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادند و اجازه ندادند تهدید و تجاوز، اراده ملت ایران را در هم بشکند. گرامیداشت دفاع مقدس، در حقیقت تکریم این سرمایه عظیم ملی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده است.
امروز نیز صیانت از امنیت، سلامت و سرمایه انسانی کشور، نیازمند تداوم همان روحیه جهادی و مسئولیتپذیری است. مقابله با مواد مخدر و اعتیاد، بهعنوان یکی از تهدیدهای مهم اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، عرصهای است که موفقیت در آن، مستلزم عزم ملی، همافزایی دستگاههای مسئول، مشارکت مردم، تقویت نقش خانوادهها و بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و نخبگان جامعه است.
در این مسیر، پیشگیری و مصونسازی جامعه، بهویژه نسل نوجوان و جوان، تقویت بنیان خانواده، توسعه خدمات درمان و کاهش آسیب و برخورد مؤثر با شبکههای قاچاق مواد مخدر، مجموعهای بههمپیوسته از مسئولیتهای ملی است که باید با برنامهریزی، انسجام و رویکردی مبتنی بر دانش و تجربه دنبال شود.
فرهنگ دفاع مقدس به ما میآموزد که در برابر تهدیدها، باید با شناخت دقیق میدان، اتکا به ظرفیتهای داخلی، حفظ وحدت و همدلی و با حضور مسئولانه مردم، از سرمایههای ارزشمند کشور صیانت کرد. امروز نیز در عرصه مبارزه با مواد مخدر، پاسداری از سلامت و آینده نسل جوان، مسئولیتی ملی و جهادی است و همه دستگاهها و بخشهای جامعه باید در انجام این رسالت مهم نقشآفرینی کنند.
اینجانب فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، خانوادههای معظم و معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران سرافراز، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای عرصه امنیت و مبارزه با مواد مخدر، از درگاه خداوند متعال برای تمامی مجاهدان و خدمتگزاران این مرز و بوم، توفیق روزافزون در مسیر صیانت از عزت، امنیت، سلامت و سربلندی ایران اسلامی را مسئلت دارم.
نظر شما