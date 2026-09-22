به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی صبح سه شنبه اظهار کرد: رویداد «یک پرچم؛ یک ایران» با هدف تقویت هویت ملی، ارتقای حس تعلق به سرزمین و آشنایی دانشآموزان با مفاهیم والای همدلی و انسجام اجتماعی طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به اهمیت درونیسازی مفاهیم هویتی برای نسل جوان، افزود: در این برنامه تلاش شده با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و مشارکت فعال دانشآموزان محتواهای ارزشی در فضایی شاد، امیدبخش و متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان ارائه شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به گرامیداشت یاد دختران دانشآموز مینابی اشاره کرد و گفت: بخشی از این رویداد با رویکرد فرهنگی و با تاکید بر مفاهیم والای انسانی همچون مهربانی، نوعدوستی و امید به آینده به یاد و نام دانشآموزان شهید مینابی اختصاص یافت.
جوادی در پایان بیان کرد: امیدواریم اجرای رویدادهایی از این دست به تجربهای ماندگار برای دانشآموزان تبدیل شده و بستر مناسبی را برای تحکیم بنیانهای هویت ملی و گسترش فرهنگ همدلی در نسل آینده فراهم آورد.
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