مدرسه شجره طیبه میناب به نماد مظلومیت تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه در بازدید از محل مدرسه شجره طیبه میناب، با اشاره به ویرانی این مدرسه اظهار کرد: امروز در جایی حضور داریم که جز تلی از ویرانی و آوار چیزی از مدرسه شجره طیبه میناب باقی نمانده است.
وی افزود: در روز بازگشایی مدارس که طنین شور و هیجان دانشآموزان در سراسر کشور شنیده میشود، یاد شهدای دانشآموز این مدرسه را گرامی میداریم؛ کودکانی که با پوشش ساده مدرسه، کولهپشتی بر دوش و لقمهای که مادرانشان با عشق برایشان آماده کرده بودند، با شوق به مدرسه میآمدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این دانشآموزان با دعای خیر پدران و مادران خود به مدرسه آمده بودند تا با مداد و نقاشی، تصاویری از رویاهای زیبای آیندهشان ترسیم کنند. گوشهگوشه این مدرسه روزگاری سرشار از خنده، شادی و هیجان کودکان بود.
کاظمی بیان کرد: این کودکان آمده بودند تا زندگی در صلح، عشق و آرامش را بیاموزند و برای آینده کشورشان تلاش کنند، اما امروز خاطرات و آرزوهای آنها در این مدرسه باقی مانده است.
وی با اشاره به ابعاد حمله صورتگرفته به این مدرسه گفت: آرزوهای این عزیزان در پی جنایت دشمن و اقداماتی که بهصورت عمدی انجام شد، پرپر شد و کودکان ما در آتش سوختند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سه نفر از کودکان بهگونهای آسیب دیدند که تقریباً اثری از بدن آنها باقی نمانده است و از برخی دیگر نیز تنها قطعات کوچکی از پیکرشان بر جای مانده است.
وی همچنین با اشاره به شهادت جمعی از والدین و معلمان این مدرسه گفت: در این حادثه پدران و مادرانی که در اینجا حضور داشتند و همچنین برخی از معلمان دلسوز دانشآموزان به شهادت رسیدند.
کاظمی خاطرنشان کرد: معلمانی که امروز با خط سرخ شهادت بر دفتر زندگی ما و سرلوحه تاریخ این کشور، درس مقاومت، شجاعت و ایستادگی را به ما آموختند، خود قربانی جنایتی شدند که در برابر چشمان ما رخ داد.
وی تأکید کرد: مدرسه شجره طیبه میناب امروز به نمادی از مظلومیت دانشآموزانی تبدیل شده است که تنها جرمشان تلاش برای آموختن، ساختن آینده و زندگی در صلح و آرامش بود.
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