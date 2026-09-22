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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۳

محیط زیست خروجی تالاب چغاخور را مسدود کرد

محیط زیست خروجی تالاب چغاخور را مسدود کرد

شهرکرد-مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: با هدف توقف افت سطح آب و احیای این زیستگاه ارزشمند، خروجی تالاب چغاخور بسته شده و هدایت آب‌های پیرامونی نیز آغاز شده است.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ،اظهارکرد: با پیگیری‌های این اداره‌کل از زمستان سال گذشته و به‌طور ویژه در ۲ ماه اخیر و اخذ دستور قضایی، خروجی تالاب بین‌المللی چغاخور به‌منظور توقف روند افت سطح آب و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، در تاریخ ۳۰ شهریورماه بسته شد.

وی گفت: تالاب چغاخور یکی از زیستگاه‌های ارزشمند کشور با ارزش اکولوژیکی بالا و تنوع زیستی چشمگیر است که عدم رعایت حق‌آبه محیط زیستی این تالاب در سال جاری وضعیت این تالاب را در شرایط بحرانی قرار داد.

کریمی افزود: در راستای اجرای برنامه‌های احیای این تالاب، طی یک ماه گذشته هدایت منابع آب پیرامون تالاب به تالاب با همکاری جوامع محلی چغاخور انجام شده است.

وی بیان کرد: با توجه به بسته شدن خروجی تالاب و تمهیدات صورت‌گرفته برای هدایت منابع آبی به سمت تالاب و بارش‌های فصلی، امیدواریم در پاییز سال‌جاری شاهد بازگشت تالاب به شرایط نرمال باشیم.

کد مطلب 6954631

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