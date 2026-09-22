داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو پایدار طی امروز تا پایان هفته در خراسان شمالی است و پدیده غالب طی این روزها افزایش باد در ساعتهای بعدازظهر و آسمان در اکثر ساعتها قسمتی ابری همراه با غبار پیشبینی میشود.
وی افزود: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمیشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خنکترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۱ و گرمترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه صفیآباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۵ و بیشینه آن ۳۲ درجه سانتیگراد بوده است.
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