داداشی: جو پایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی امروز تا پایان هفته در خراسان شمالی است و پدیده غالب طی این روزها افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری همراه با غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۱ و گرم‌ترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۵ و بیشینه آن ۳۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.