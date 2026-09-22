۱۱ هزار نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس در ایلام تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مرغزاری صبح سه شنبه در هفتمین آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت که با حضور مسئولان استانی و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس، سرمایه ارزشمند و ماندگار ملت سرافراز ایران است، اظهار داشت: این سرمایه عظیم باید به بهترین وجه ممکن حفظ شود و برای انتقال به نسلهای جوان، راهبری گردد.
وی با بیان اینکه تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی را به فال نیک میگیریم، تصریح کرد: امروز بر اساس روزشمار هفته دفاع مقدس، روز پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران ایثار و همبستگی نامگذاری شده است و ما در اولین روز این هفته، یاد همه ایثارگران را گرامی میداریم.
مرغزاری با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۹ تاکنون، این هفتمین همایش تجلیل از پیشکسوتان در سطح استان برگزار میشود، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی و با پیگیریهای صورتگرفته، مقرر شده این همایش در سراسر استان، در مرکز استان جداگانه و در شهرستانها به ریاست فرمانداران و دبیری سپاه برگزار شود و از پیشکسوتان عزیز تجلیل به عمل آید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در طول سال، از ۱۱ هزار نفر از پیشکسوتان و ایثارگران استان تجلیل خواهد شد، گفت: خوشبختانه روندی که در طول این سالها داشتهایم، تداوم خواهد یافت و در جهت تشویق و قدردانی از کسانی که در عرصه جهاد و مقاومت فعال هستند، گام برخواهیم داشت.
مرغزاری در پایان با قدردانی از همه دستگاهها و نهادهایی که در برگزاری این همایش همکاری کردهاند، خاطرنشان کرد: از دستگاه های اجرایی استان و همه کسانی که ما را در برگزاری این مراسم یاری کردند، صمیمانه تشکر میکنم و امیدواریم با همکاری همه عزیزان، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین در سالهای آینده باشیم.
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