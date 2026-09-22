یزد میزبان پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حجتالاسلام عباس دانشی اظهار کرد: سامانه ثبتنام و بارگذاری آثار پانزدهمین جشنواره ملی رضوی فعال شده و فیلمسازان و علاقهمندان سراسر کشور میتوانند برای حضور در این رویداد آثار خود را ارسال کنند.
وی افزود: جشنواره ملی رضوی فرصتی برای شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیتهای هنری و سینمایی کشور در حوزه فرهنگ رضوی است و استان یزد با افتخار میزبان این رویداد ملی خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه جشنواره، فرم تقاضای شرکت را تکمیل و آثار خود را مطابق مقررات و زمانبندی اعلامشده بارگذاری کنند.
دانشی با تأکید بر اهمیت حضور گسترده هنرمندان در این جشنواره گفت: امیدواریم با استقبال فیلمسازان و هنرمندان سراسر کشور، آثار فاخر و خلاقانهای با محوریت فرهنگ رضوی تولید و ارائه شود و جلوههای متنوع ارادت مردم و هنرمندان به حضرت علی بن موسیالرضا(ع) به تصویر کشیده شود.
وی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره در یزد، علاوه بر تقویت جریان تولید آثار هنری با موضوع فرهنگ رضوی، زمینه تعامل و همافزایی میان هنرمندان، فیلمسازان و فعالان فرهنگی کشور را فراهم میکند.
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