فرایند دریافت تسهیلات در بانک مسکن غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ـ هیبنا، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت‌مدیره بانک، با تأکید بر تجهیز و ساماندهی شعب به زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: تحول در نظام ارائه خدمات به ذی‌نفعان، همواره در دستور کار قرار داشته و در این راستا، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تحول در نظام فناوری بانک به‌طور جدی در حال پیگیری است.

فاضلیان افزود: در مردادماه سال جاری، پرداخت تسهیلات طرح «ثمر» به صورت غیرحضوری آغاز شد و در ادامه این مسیر، امکان پرداخت تسهیلات طرح‌های «حامی» و «توان» تا سقف سه میلیارد ریال نیز به صورت غیرحضوری فراهم شده است.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز در دستور کار قرار گرفته و تسهیلات نیز به صورت غیرحضوری قابل پرداخت خواهد بود.

فاضلیان با اشاره به برنامه‌ریزی و زمان‌بندی صورت گرفته در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی فرآیندها در بانک ضمن تاکید به اداره کل بانکداری الکترونیک به عنوان متولی طرح گفت: در آینده، با برنامه‌ریزی صورت گرفته، سایر طرح‌ها و خدمات نیز ابتدا به‌صورت یکپارچه و سپس به‌طور کامل به شکل غیرحضوری ارائه خواهند شد و این مورد را بستری برای تحول دیجیتال و مشتری مداری عنوان کرد.

تقوی: توسعه فناورانه خدمات، رضایت مشتریان و افزایش بهره‌وری را به دنبال دارد

مصطفی تقوی معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی بانک مسکن نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، به روند رو به توسعه فناوری و استفاده از ابزارهای نوین در بانک اشاره کرد و گفت: کاهش زمان انجام عملیات بانکی در شعب، علاوه بر افزایش رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت و امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌های شعب در حوزه بازاریابی را فراهم خواهد کرد.

فلاح: تکمیل تدریجی سبد خدمات تسهیلات غیرحضوری بانک

در ادامه این جلسه، مهدی فلاح، رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه غیرحضوری کردن خدمات بانک، از جمله پیاده‌سازی سامانه تسهیلات غیرحضوری و سایر اقدامات انجام‌شده در این اداره کل، از ثبت نخستین پرونده تسهیلات طرح «حامی» به صورت کاملاً غیرحضوری در محیط عملیاتی نیز در قالب یک برنامه وبیناری و با حضور مدیریت‌های شعب بانک مسکن رونمایی کرد.

وی با اشاره به روند اجرای طرح غیرحضوری‌سازی خدمات تسهیلاتی بانک اظهار داشت: در فازهای نخست این طرح، فرآیند غیرحضوری تسهیلات «ثمر» و در ادامه، تسهیلات طرح‌های «توان» و «حامی» و همچنین تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دستور کار قرار گرفته و در مراحل اجراست.

فلاح افزود: در گام‌های آتی، حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها، تکمیل تدریجی سبد خدمات تسهیلات غیرحضوری بانک و چک الکترونیکی و توسعه دامنه خدمات قابل ارائه به مشتریان دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسیر با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات و کاهش نیاز به مراجعات حضوری مشتریان دنبال می‌شود.