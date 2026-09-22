به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب یک کارخانه کارتن سازی مناسب، نقش مهمی در کیفیت بستهبندی، سلامت محصولات و کاهش هزینهها دارد. ازاینرو، توجه به قیمت، تنوع محصولات، کیفیت چاپ و ظرفیت تولید هنگام سفارش کارتن ضروری است.
اما بهترین کارتن سازی در ایران کدام است و هنگام انتخاب بهترین کارخانه کارتن سازی در ایران باید چه معیارهایی را بررسی کرد؟
در ادامه، ۱۵ مجموعه فعال در صنعت کارتن سازی ایران را معرفی میکنیم:
۱. کارتن سازی گلبرگ باکس
کارخانه کارتن سازی گلبرگ باکس از سال ۱۳۸۹ در کرج فعالیت میکند که انواع کارتن سه لایه، پنج لایه، دایکاتی و لمینتی را با امکان طراحی و چاپ اختصاصی تولید میکند.
شماره تماس : ۰۹۲۲۶۶۵۶۰۶۲
آدرس دفتر فروش : کرج – مهرویلا،خیابان درختی،نبش بلوار معلم،ساختمان اورانوس،طبقه دوم واحد ۷
۲.کارتن سازی آوین پک
آوین پک از مجموعههای فعال صنعت چاپ و بستهبندی در کرج است که در زمینه طراحی و تولید انواع کارتن و جعبه بستهبندی، کارتن صادراتی و بستهبندی محصولات صنعتی و فروشگاهی با چاپ فلکسو و افست فعالیت میکند.
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۶۸۳۸۱۲
آدرس دفتر فروش : کرج، کمالشهر، جنب ظفر ۱۹، مجتمع اداری میلاد، طبقه ۳، واحد ۱۱
۳. کارتن سازی کارا کارتن
کارا کارتن از سال ۱۳۷۸ در صنعت بستهبندی فعالیت دارد و انواع ورق کارتن، کارتن سه لایه و پنج لایه، لمینتی و کارتن میوه را در ابعاد سفارشی تولید میکند.
شماره تماس : ۰۲۶۴۴۲۳۹۸۱۲
آدرس : کرج، شهر هشتگرد، شهرک صنعتی غیر دولتی فاز ۲، نسترن ۹
۴. شرکت صنایع بستهبندی کارتن توحید
کارتن توحید یکی از مجموعههای باسابقه صنعت بستهبندی کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده است. این شرکت در زمینه تولید ورقهای سه لایه و پنج لایه، کارتنهای معمولی و دایکاتی و بستهبندیهای چاپی فعالیت میکند.
شماره تماس : ۰۲۱۶۶۱۸۴۰۱۸
آدرس : تهران،خلیج فارس شمالی،کنارگذر متوسلیان،خ سامانی پور،خ البرز دوم،پ ۱۱
۵. شرکت عظیم کارتن
عظیم کارتن از دیگر تولیدکنندگان ورق کارتن و بستهبندی مقوایی کشور است که کارخانه آن سال ۱۳۸۵ تاسیس شد و در شهرک صنعتی اشتهارد قرار دارد.
این مجموعه در زمینه تولید ورقهای سه لایه و پنج لایه، کارتنهای معمولی، دایکاتی و لمینتی فعالیت میکند و خدمات چاپ فلکسو را نیز ارائه میدهد.
شماره تماس : ۰۲۱۶۶۰۹۲۱۵۹
آدرس : تهران خ بهبودی نرسیده به خیابان نصرت ساختمان بنیامین پ ۱۴۵ ط ۴ واحد ۱۵
۶. شرکت کارتن ایران
کارتن ایران یکی از شرکتهای باسابقه صنعت بستهبندی در تهران که فعالیت خود را از سال ۱۳۳۸ آغاز کرده و انواع کارتن معمولی، دایکاتی، لمینتی، کیبوردی و بستهبندیهای کارتنی موردنیاز صنایع مختلف را تولید میکند.
شماره تماس : ۶۶۶۲۸۸۸۷
آدرس : تهران – جاده قدیم کرج - پشت کارخانه شیر پاستوریزه ـ ابتدای بلوار الغدیر ـ کوچه سپید رود
۷. صنایع بستهبندی کاسپین کارتن
کاسپین کارتن فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ در شهرک صنعتی مامونیه ساوه آغاز کرده است. این مجموعه در زمینه تولید ورقهای سه لایه و پنج لایه و انواع کارتن بستهبندی نیز فعالیت دارد .
شماره تماس : ۰۸۶۴۵۲۵۳۳۱۵
آدرس : استان مرکزی - شهرستان زرندیه - بخش مرکزی - دهستان رودشور - آبادی شهرصنعتی مامونیه-شهر صنعتی مامونیه-بلوار صنعت-خیابان نهم
۸. مجتمع چاپ و بستهبندی آریا هنر
آریا هنر از سال ۱۳۸۸ در زمینه طراحی، چاپ و تولید انواع کارتن بستهبندی، جعبه لمینتی و جعبه مقوایی برای محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی و صنعتی فعالیت دارد.
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۵۲۴۶۹
آدرس : تهران، ابتدای یوسف آباد، کوچه دوم پلاک ۱۸ واحد ۶
۹. شرکت صنایع چاپ و بستهبندی آسان پک قزوین
آسان پک در قزوین در زمینه ورقسازی، کارتنسازی و چاپ بستهبندی فعالیت دارد و انواع ورق سه و پنج لایه، کارتن دایکاتی و انواع بستهبندی محصولات کشاورزی را تولید میکند.
شماره تماس : ۰۲۱۷۲۲۱۱۰۰۰
آدرس دفتر : تهران خیابان ولی عصر، بعد از پارک ملت، روبروی سازمان مدیریت صنعتی، کوچه پایور (پروین)، پلاک ۲۷۰۹
۱۰. شرکت پرشین کارتن آریان
پرشین کارتن آریان از سال ۱۳۸۶ در صنعت بستهبندی فعالیت دارد و کارخانه آن در شهرک صنعتی مامونیه واقع شده است. این مجموعه در زمینه تولید ورق کارتن، کارتن سه لایه و پنج لایه، بستهبندی دایکاتی و لمینتی و چاپ اختصاصی فعالیت میکند.
شماره تماس : ۰۲۱۶۶۱۵۶۵۰۰
آدرس : استان مرکزی - شهرستان زرندیه - بخش مرکزی - دهستان رودشور - آبادی شهرصنعتی مامونیه-شهر صنعتی مامونیه-خیابان آبدیس-خیابان آرمان-پلاک ۱۸۸۶
۱۱. کارخانه کارتن انصار تبریز
کارتن انصار تبریز از مجموعههای فعال صنعت چاپ و بستهبندی در آذربایجان شرقی است. این کارخانه در زمینه تولید ورق کنگرهای و انواع کارتن بستهبندی فعالیت میکند و محصولات آن برای تأمین نیاز صنایع تولیدی و بستهبندی کالا کاربرد دارند.
شماره تماس : ۰۹۹۱۶۶۷۹۵۹۰
آدرس : تبریز – جاده آذرشهر ، بالاتر از شهرک صنعتی شهید سلیمی جنب سردخانه آذربایجان ، شرکت کارتن سازی انصار تبریز
۱۲. شرکت غرب کارتن کرمانشاه
غرب کارتن با نام رسمی شرکت توسعه صنایع چاپ و بستهبندی کرمانشاه در شهرک صنعتی فرامان فعالیت میکند. تولید ورق کارتن، کارتنهای معمولی و دایکاتی، جعبههای مقوایی و خدمات چاپ افست از جمله فعالیتهای این مجموعه است.
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۱۰۴۵۲۵/۰۸۳۳۴۷۳۳۹۴۱
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر خیابان سیزدهم پلاک ۱ واحد ۲ / کرمانشاه،شهرک صنعتی فرامان فاز۳
۱۳. کارخانه کارتن محمد دزفول
کارتن محمد فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ در دزفول آغاز کرده و در بخشهای مختلف صنعت بستهبندی توسعه یافته است. تولید کاغذ، ورق کارتن، کارتن سه لایه و پنج لایه و انواع جعبههای مقوایی از مهمترین فعالیتهای این مجموعه محسوب میشود.
شماره تماس : ۰۹۳۹۶۴۱۰۲۷۶
آدرس : دزفول، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان چهارم
۱۴. شرکت مهندسین خبره میهن
شرکت مهندسین خبره میهن از سال ۱۳۷۷ در صنعت کارتنسازی فعالیت دارد و در استان البرز مستقر است. این مجموعه در زمینه تولید ورق کارتن سه لایه، پنج لایه و هفت لایه، انواع جعبه کارتنی و خدمات چاپ بستهبندی فعالیت میکند.
شماره تماس : ۰۲۶۳۴۷۶۰۴۷۶
آدرس : کیلومتر ۵ اتوبان کرج قزوین، شهرک صنعتی بهارستان، گلستان ششم غربی، پلاک ۱۲۷
۱۵. شرکت کاوه سلولز زرین
کاوه سلولز زرین یکی دیگر از تولیدکنندگان ورق و کارتن بستهبندی است که کارخانه آن در شهر صنعتی کاوه ساوه قرار دارد. این مجموعه در زمینه تولید ورقهای سه لایه و پنج لایه، چاپ کارتن و بستهبندی محصولات صنعتی و مصرفی فعالیت میکند.
شماره تماس : ۰۹۳۶۲۳۸۰۵۵۲
آدرس دفتر : تهران ،خیابان مقدس اردبیلی، ساختمان پالم، طبقه پنجم، واحد ۵۰۳
شرکت های کارتن سازی معتبر برای همکاری چه ویژگیهایی دارند؟
شناخت شرکتهای کارتن سازی اولین قدم برای انتخاب تأمینکننده است، اما برای همکاری بلندمدت باید موارد دیگری را نیز بررسی کرد.
مهمترین معیارهای انتخاب یک کارخانه کارتن سازی عبارتاند از:
کیفیت مواد اولیه
تنوع محصولات و امکانات چاپ
توانایی تولید در تیراژ موردنیاز
قیمتگذاری شفاف
امکان بررسی نمونه
قیمت پایین همیشه بهصرفه نیست؛ کارتن بیکیفیت میتواند با آسیب به محصول، هزینه بیشتری ایجاد کند.
تولید بستهبندی اختصاصی برای کسبوکارها
نیاز بستهبندی یک فروشگاه اینترنتی با کارخانه تولید لوازم خانگی یکسان نیست. برای مثال، فروشگاههای پوشاک معمولاً به جعبههایی با ظاهر مناسب و باز و بسته شدن آسان نیاز دارند؛اما برای بستهبندی کالاهای سنگینتر، مقاومت کارتن اهمیت بیشتری پیدا میکند.
یکی از این محصولات، جعبه کیبوردی است که به دلیل ساختار درب متصل و ظاهر منظم، برای بستهبندی پوشاک، شال و روسری، هدایا و محصولات فروشگاهی کاربرد دارد.
همچنین برای برندهایی که به بستهبندی با تصاویر رنگی و طراحی گرافیکی نیاز دارند، امکان تولید کارتن لمینتی وجود دارد. این نوع کارتن با ترکیب ساختار مقوایی و لایه چاپشده، امکان اجرای طرحهای اختصاصی را فراهم میکند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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